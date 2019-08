Hoeveel verdien je in de (petro)chemie? Kristina Rybouchkina

14 augustus 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 Salaris Jaar na jaar wordt het opnieuw bevestigd, in elke mogelijke salarisenquête: de (petro)chemie is de best betaalde sector in ons land. Volgens het Belgisch statistiekbureau Statbel verdienen werknemers in de chemie gemiddeld 5.356 euro bruto per maand. Dat is ruim 54% meer dan het nationaal gemiddelde van 3.489 euro bruto! Maar ben je met élke functie beter af in een (petro)chemisch bedrijf? Wij zochten het uit.

Zoals je vast al had verwacht, verdienen managers in de chemische industrie het meest van iedereen. Zij hebben een gemiddeld maandelijks salaris van 7.074 euro bruto. Maar als we dat vergelijken met het loon van hun collega’s in andere sectoren, blijkt dat managers in de chemie helemaal niet zo veel beter boeren. Het nationaal gemiddeld loon van een manager is namelijk 6.821 euro bruto. Dat is amper 250 euro minder. Dus als je nu al deel uitmaakt van het managementteam in jouw bedrijf, loont het niet bepaald de moeite om je bruggen te verbranden en te verkassen naar de chemie.

Toezichthoudend personeel

Ben je daarentegen ploegbaas, of heb je een andere job die binnen de categorie ‘toezichthoudend personeel in de industrie’ valt? Dan kan je niet snel genoeg je biezen pakken. In de chemie verdienen toezichthouders gemiddeld 5.002 euro bruto, terwijl het gemiddelde loon voor die job over alle sectoren 3.833 euro bedraagt. Als je overstapt naar de chemie, zou je dus gemiddeld 1.169 euro meer kunnen verdienen.

Geschoolde technici

Ook geschoolde technici op het gebied van de exacte wetenschappen, worden in de chemie goed in de watten gelegd. Terwijl je als technicus in België kan rekenen op een maandloon van zo’n 3.774 euro bruto, ligt het gemiddelde binnen de (petro)chemie bijna 800 euro hoger. Daar schommelt het maandloon van een geschoolde technicus rond de 4.546 euro bruto.

Ingenieur

Met een gemiddeld salaris van 5.580 euro, zijn ingenieurs na managers de tweede grootste verdieners in de chemische industrie. Als je weet dat je als ingenieur in België gemiddeld 5.009 euro bruto krijgt, zou het wel eens de moeite kunnen lonen om de vacatures in de chemische sector in de gaten te beginnen houden.

Magazijnier

Daarnaast zijn ook magazijniers een pak beter af in de (petro)chemie dan in de meeste andere sectoren. In de chemische nijverheid kan je als magazijnier op een gemiddeld salaris van 3.154 euro bruto rekenen. Dat is ruim 400 euro meer dan het nationaal gemiddelde van 2.712 euro.

Ongeschoolde arbeiders zijn daarentegen niet beter af in de chemie. Als arbeider krijg je in België gemiddeld 2.556 euro bruto per maand. Ongeschoolde arbeiders in de chemiesector krijgen daarentegen slechts zo'n 2.522 euro bruto! Daarmee zijn zij de enige beroepsgroep voor wie de chemische sector niet bepaald interessanter is.

Bron: Statbel, het Belgische statistiekbureau. Alle cijfers zijn de meest recente, verwijzend naar het jaar 2016. vacature.com.