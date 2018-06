Hoeveel Belgische bedienden verdienen meer dan 2.100 euro netto? Joni Horemans

18 juni 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Hoeveel verdient de doorsnee Belgische bediende anno 2018? De laatste resultaten van het Hoeveel verdient de doorsnee Belgische bediende anno 2018? De laatste resultaten van het Salariskompas leveren het antwoord: het gemiddelde bruto maandloon in ons land bedraagt 3.510 euro. Vacature.com vroeg zich ook af hoeveel Belgen er netto meer dan 2.100 euro overhouden en groef daarom wat dieper in de recent gepubliceerde cijfers van het Salariskompas.

Het gemiddelde brutoloon bedraagt voor een voltijds werkende Belgische bediende 3.510 euro. Een gehuwde bediende houdt hier netto ongeveer 2.141 euro van over.* Omdat de paar grootverdieners het gemiddelde sterk naar boven trekken, kijken we beter naar de mediaan. In België ligt die op een bruto maandloon van 3.100 euro, netto 1.962 euro. Dit betekent dat 50 procent van de Belgische bedienden meer verdient en de andere helft minder. Slechts 10 procent verdient gemiddeld evenwel minder dan 1.591 euro. Daartegenover ontvangt 5 procent iedere maand een netto inkomen hoger dan 3.361 euro.

Het Salariskompas-onderzoek onder 49.700 voltijds werkende bedienden leverde volgende resultaten op:

Bovengemiddeld verdienen? Hier moet je zijn!

De sector waar werknemers gemiddeld het meest opstrijken is ook dit jaar de chemie. Een brutoloon ligt daar na 5 jaar ervaring op 3.093 euro. Kaderleden met 20 jaar anciënniteit rijven er zelfs gemiddeld 6.156 euro op. Andere branches waarin het goed boeren is, zijn onder andere energie & milieu, waar de gemiddelde bediende maandelijks 4.015 euro krijgt, gevolgd door de voedings- en consumptiegoederenindustrie (3.876 euro) en het bank- en verzekeringswezen (3.831 euro).

Om bij de 5 procent grootverdieners te horen mik je best op een managerstitel. Als kaderlid zie je je aanvankelijke 3.886 euro bruto doorheen de jaren aangroeien tot een verleidelijke 6.416 euro. In een juridische functie ligt het salaris het hoogst: het maandgemiddelde bedraagt er 6.472 euro na 20 jaar werkervaring. Maar ook je leven aan de wetenschap wijden loont. Een ancien in research en development strijkt iedere maand zo’n 5.923 euro op.

Heb je geen hoger diploma verdien je als starter het meest in productie en techniek: gemiddeld 2.588 euro. De best betaalde beginners zijn evenwel universitairen die een managementpositie weten te bemachtigen (3.209 euro voor masters, 3.132 euro voor bachelors). Ook masters in de medische en paramedische sector (3.112 euro) weten bij aanvang al aardig wat te vergaren. Net als wie zich toespitst op het wetenschappelijk onderzoek (2.849 euro), een vrij beroep uitoefent (2.903 euro) of voor de overheid (2.852 euro) aan de slag gaat.

Lees ook: Dit zijn de opmerkelijkste resultaten van het Salariskompas 2018

Bruto versus netto

Wat je netto overhoudt van een brutoloon verschilt naargelang je situatie. Je statuut, burgerlijke staat en de extralegale voordelen die je ontvangt spelen hier een rol in. Zo is het mogelijk dat een collega met hetzelfde brutoloon toch meer op zijn rekening gestort krijgt dan jij.

Met de bruto/netto calculator van vacature.com kan je je netto-inkomen nauwkeuriger berekenen.

* Voor de omrekening van bruto naar netto gebruikten we gemiddelden voor gehuwde bedienden.

