Hoeveel bedraagt jouw vakantiegeld?

04 april 2019

Vakantie is niet alleen leuk om eens tijd te maken voor vrienden, familie en ontspanning. De wetgever maakt het extra fijn door je er ook nog eens voor te betalen. Uiteraard hoort hier een kluwen van regels bij. We pluisden uit hoe je vakantiegeld wordt berekend.

De belangrijkste factor bij het bepalen van je vakantiegeld is natuurlijk je loon. Je start met een kleine voorsprong, want voor de berekening van je vakantiegeld wordt je brutoloon op 108% gebracht. Gelijkgestelde dagen tellen bovendien mee. Was je bijvoorbeeld afwezig wegens ziekte, krijg je voor deze dagen een fictief loon toegekend gelijk aan je gemiddelde dagloon zoals aangegeven bij de RSZ. Dit maakt dat bepaalde afwezigheden niet nadelig zijn voor je vakantiegeld.

Om het nog beter te maken bestaan er twee soorten vakantiegeld: het enkelvoudig en dubbel vakantiegeld. Dit mag je letterlijk nemen. Het enkelvoudig vakantiegeld betreft je eigenlijke loon dat je werkgever gewoon blijft uitbetalen tijdens je vakantiedagen. Hier bovenop ontvang je mogelijk een extraatje: het dubbel vakantiegeld. Dit is een percentage van je loon dat je toegestopt krijgt, in theorie om de extra kosten die een vakantie met zich meebrengt te dekken.

Arbeider of bediende

De hoogte van je vakantiegeld hangt verder af van je statuut. Voor arbeiders komt dit neer op 15,38% van de lonen (en fictieve lonen) die je ontving tijdens het vakantiedienstjaar. Dit is het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin je vakantie opneemt. Als arbeider krijg je je vakantiegeld overigens niet van je werkgever zelf, maar via de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RVJ). Vanaf mei wordt het uitbetaald door de vakantiekas waarbij je aangesloten bent. Vertrek je pas in december met verlof, zal je je centen zolang moeten bewaren, want je krijgt voor je verlofdagen geen loon meer van je werkgever zelf.

Bedienden krijgen hun loon daarentegen wel gewoon verder uitbetaald door hun werkgever tijdens hun vakantie. Een keer per jaar mogen ze ook rekenen op dubbel vakantiegeld. Dit bedraagt 92% van het brutomaandloon en verschijnt tussen 2 mei en 30 juni op je rekening.

Belastingen

Op je brutovakantiegeld betaal je tenslotte de nodige belastingen en heffingen. Er is een solidariteitsinhouding van 1% en op het dubbel vakantiegeld geldt een inhouding van 13,07% voor de RSZ. Op het bedrag dat na aftrek van deze inhoudingen overblijft betaal je belastingen. Komt dit lager uit dan 1.380 euro bedraagt de bedrijfsvoorheffing 17,16%. Houd je meer over draag je 23,22% bedrijfsvoorheffing af. Ook wie kinderen ten laste heeft maakt mogelijk aanspraak op een vermindering van de bedrijfsheffing. Hoeveel je uiteindelijk overhoudt, is dus eveneens afhankelijk van je persoonlijke situatie.

