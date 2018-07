Hoelang nog kan de bouwvakker op bouwverlof? 3 of 4 weken collectieve sluiting blijft voorlopig overeind Hermien Vanoost

14 juli 2018

08u00

Bron: vacature.com magazine 0 vacature.com Acht op de tien bouwbedrijven in Vlaanderen doen mee aan het bouwverlof. Zij houden hun deuren gedurende drie à vier weken gesloten. Wie in die periode bouwmaterialen wil bestellen of een vakman nodig heeft, is eraan voor de moeite. Zelfs onze bol.com-mentaliteit – vandaag besteld, morgen geleverd – brengt daar voorlopig weinig verandering in. Kan dat blijven duren?

In de regio Brussel-Halle-Vilvoorde begonnen ze er al op 2 juli mee. In West- en Oost-Vlaanderen is het op 16 juli zover. Dan start ook daar het bouwverlof. Hoewel het geen verplichting is, blijven de meeste werkgevers in de bouw trouw aan die periode van collectieve sluiting. “Elk jaar stellen de lokale sociale partners een sluitingsperiode voor,” verklaart Jean-Pierre Waeytens van Bouwunie, “maar het zijn de bedrijven zelf die beslissen of ze al dan niet meedoen. Een recente rondvraag onder onze leden leert dat 88 procent van de bouwbedrijven met personeel een jaarlijkse sluiting heeft. Dat zijn er ongeveer evenveel als in het jaar ervoor. Het overgrote deel volgt de voorgestelde collectieve vakantie.“

TIP: bereken hier hoeveel vakantiegeld je krijgt

Deadlines respecteren

Er mogen dan wel nog altijd veel ondernemingen het bouwverlof volgen, de vraag is of ze dat in de toekomst zullen kunnen blijven doen. In een wereld die alsmaar sneller draait, is het immers moeilijk te begrijpen dat bedrijven drie à vier weken totaal onbereikbaar zijn. “Dat klopt,” zegt Waeytens, “maar je kunt de redenering ook omdraaien. Als iedereen op hetzelfde moment afwezig is, betekent dat dat de werven op andere tijdstippen wél op volle toeren kunnen draaien en dat deadlines gerespecteerd kunnen worden. Je vermijdt dat het bedrijf gedurende een lange periode in vakantiemodus zit en maar half werk kan leveren. Dát is het grote voordeel van het bouwverlof.”

Tegelijk beseft Waeytens dat er op de markt een toenemende vraag naar flexibiliteit is. “Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom sommige bedrijven tijdens het bouwverlof toch een aantal medewerkers laten verder werken. Arbeiders die een week later aan hun verlof beginnen of een week vroeger terugkeren, dat gebeurt nu vaker dan vroeger. Al is het veel te vroeg om van een trendbreuk te spreken. 17 procent van de bedrijven uit onze enquête gaf aan dat te doen.”

Een van de bouwbedrijven die de start van het collectief verlof wat heeft uitgesteld, is bouwmaterialenfirma Gedimat-Desmet uit Lendelede en Ingelmunster. Volgens medezaakvoerder Wim Desmet gebeurt dat vooral uit noodzaak. “Om op de vraag van onze aannemers in Roeselare én Kortrijk te kunnen voldoen, starten wij het bouwverlof op donderdag in plaats van maandag. In het verleden weken we vaak nog meer van het schema af. Maar naarmate er meer werknemers in dienst kwamen, zijn we het bouwverlof meer gaan volgen. Organisatorisch gezien is dat gewoon het makkelijkst. Je personeelspuzzel is veel eenvoudiger te leggen.”

Gedetacheerd

Hoe het verder evolueert en of het bouwverlof blijft bestaan, kan natuurlijk niemand exact voorspellen. Een aantal ontwikkelingen zullen alleszins wél bepalend zijn. Denk bijvoorbeeld aan de trend om met gedetacheerden te werken. Waeytens: “Hoewel de buitenlandse werkgevers en hun werkkrachten die hier op onze werven actief zijn, de Belgische wet op de jaarlijkse vakantie moeten respecteren, hebben zij geen boodschap aan zo’n collectieve sluiting van drie weken. Zij willen liefst zo snel mogelijk verder werken zodat ze zo snel mogelijk terug naar huis kunnen. Mogelijk voert dat de druk op. Als de concurrenten blijven werken, zullen andere bouwbedrijven zich waarschijnlijk genoodzaakt voelen hetzelfde te doen. En zo zou de bal wel eens aan het rollen kunnen gaan. Maar of het bouwverlof ooit helemaal zal verdwijnen? Dat betwijfel ik.”

Hoeveel bedraagt jouw vakantiegeld?

Weet je waar jij recht op hebt? Met onze handige vakantiegeld calculator bereken je het in een handomdraai.

Lees ook:

Zó komt je buurman aan 60 dagen verlof

38 verlofdagen? Dan moet je in deze sector werken

Dit is wat onze jaarlijkse vakantie de economie kost

Bron: vacature.com.