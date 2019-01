Gesponsorde inhoud Hoe robots onboarding van nieuwe werknemers en bedrijfscultuur kunnen verbeteren vacature.com HRM

14 januari 2019

12u00

Bron: delaware 0

Door repetitief werk over te nemen kan Robotic Process Automation of RPA manuele taken beperken en tijd vrijmaken voor activiteiten die echt waarde toevoegen. In financiële departementen bijvoorbeeld wint RPA steeds meer terrein door boekhoudtaken te automatiseren. Maar ook in HR is het potentieel voor RPA zeer groot.

Het aantrekken en behouden van getalenteerde medewerkers is een topprioriteit voor nagenoeg alle snelgroeiende organisaties. De druk op HR neemt dan ook toe, die zowel kandidaten moet evalueren en openstaande vacatures invullen als die nieuwe medewerkers vervolgens aan boord brengen en houden.

Administratieve rompslomp

HR doorloopt heel wat processen en papierwerk om nieuwe medewerkers succesvol aan te werven. Heel vaak komen daar repetitieve en tijdrovende taken aan te pas waar noch HR noch nieuwe medewerkers op zitten te wachten.

Door met behulp van RPA-technologie verschillende softwaresystemen efficiënt met mekaar te laten communiceren, kunnen bedrijven hun administratie en onboardingprocessen sterk optimaliseren. Zo kan een robot bijvoorbeeld na de aanwerving van een nieuwe medewerker automatisch het systeem waarin vacatures worden beheerd updaten, een nieuw medewerkersbestand aanmaken in de personeelsdatabase, de juiste documenten genereren en de nieuwe medewerker toevoegen aan de loonlijst. Op die manier neemt het onboardingproces slechts enkele dagen in beslag i.p.v. een aantal weken.

Ook in een HR-omgeving waar de wet- en regelgeving geregeld verandert – door GDPR om maar iets te noemen – kan RPA veel voordeel opleveren. Als je robots kan inschakelen die dubbelchecken of er conform de regelgeving wordt gewerkt, is de kans op fouten die tot grote boetes kunnen leiden veel kleiner.

Sterkere cultuur en waarden

Behalve HR en het bedrijf, hebben ook medewerkers zelf baat bij RPA. Hoe gemakkelijker het onboardingsproces loopt, hoe sneller ze van start kunnen gaan in hun ‘echte’ job. Meer nog, het proces kan op maat worden aangepast, waardoor nieuwe medewerkers gerustgesteld worden dat het bedrijf hun tijd naar waarde schat. Bij ziekteverlof of geboortes bijvoorbeeld ontvangen medewerkers dankzij een geautomatiseerd RPA-proces ook sneller de nodige documenten.

Toch ligt het belangrijkste voordeel van RPA voor het bedrijf, voor HR en voor de medewerkers zelf elders. Met name in de mogelijkheid om de tijdswinst dankzij RPA te gebruiken om waardevollere relaties tussen medewerkers op te bouwen en om de bedrijfscultuur en -waarden te versterken.

“RPA stelt HR in staat om waardevolle relaties op te bouwen tussen medewerkers en de bedrijfscultuur te versterken.”

Geleidelijke verandering

RPA in je HR-departement introduceren doe je niet in een handomdraai. En dat hoeft ook niet. Het mooie van de technologie is dat ze toelaat om stap voor stap te werk te gaan. Het begint met te bepalen welke taken vandaag al uitbesteed kunnen worden. Door jezelf de volgende vraag te stellen, kom je al een heel eind op weg: “Voegt deze taak waarde toe voor het bedrijf of kunnen we beter met iets anders bezig zijn?”. Naargelang medewerkers beter vertrouwd raken met het RPA-proces, kunnen dan nieuwe taken toegevoegd worden.

