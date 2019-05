Hoe haal je die droomjob gegarandeerd binnen? Charlotte Fouquet

23 mei 2019

08u00

Hoe krijg je een voet tussen de deur?

Een goed opgesteld cv en een overtuigende motivatiebrief zijn een must om op dat belangrijke eerste gesprek te worden uitgenodigd. Mieke Quatacker, Senior Consultant Rekrutering & Selectie bij Hudson, raadt aan om zo snel mogelijk naar de essentie te gaan: “Rekruteerders, intern of extern, moeten elke dag veel informatie verwerken. Maak het hen dus zo eenvoudig mogelijk. Vat bovenaan je cv in enkele zinnen samen wie je bent, waar je voor staat en waarin je toegevoegde waarde ligt. Zo krijgt men in een oogopslag een goed beeld van jou. Het toont bovendien aan dat je er goed over hebt nagedacht.”

Daarnaast is het van belang om zo concreet mogelijk je werkervaring toe te lichten. Lijst bijvoorbeeld realisaties op, in plaats van ellenlange takenpakketten of verantwoordelijkheden. Dat kunnen specifieke projecten zijn, maar ook de groei of omzet die je hebt verwezenlijkt.

Mieke Quatacker: “Ook je motivatiebrief hou je het best niet te algemeen. Bied op elk aspect van de vacature een antwoord. Dat toont aan dat je heel bewust solliciteert voor die specifieke functie.”

Hoe bereid je het sollicitatiegesprek voor?

Het spreekt voor zich dat je voor het eerste sollicitatiegesprek even de website van het bedrijf bekijkt. Zo kan je al veel ontdekken over de geschiedenis van het bedrijf, welke bedrijfstakken er zijn, hun missie en waarden … Maar stop daar niet. Ga na wat er over het bedrijf of de sector in de pers is verschenen. Ken je toevallig iemand die er werkt(e)? Aarzel dan niet om die persoon enkele vragen te stellen. Lees ook deze tips en vertrek volledig voorbereid naar je gesprek.

Het sollicitatiegesprek: ga de dialoog aan

Belangrijk om te onthouden is dat een sollicitatiegesprek een dialoog is tussen twee gesprekspartners, en geen eenzijdige ondervraging van de kandidaat. Ook jij wil immers weten of er een match is met het concrete takenpakket en het bedrijf. Mieke Quatacker: “Durf zeker je stempel drukken op het gesprek. Stel gerichte vragen over de functie, de bedrijfscultuur, de doorgroeimogelijkheden … Bijvoorbeeld: ‘Welke stappen wil je dat ik het komende jaar zet, zodat jullie mij als een succesvolle medewerker zouden zien?’ of ‘Welke projecten zou ik als eerste moeten aanpakken?’ Spreek je ook duidelijk uit over hoe jij bepaalde zaken zou aanpakken. De vragen die jij stelt tijdens het gesprek, geven aan je gesprekspartner een duidelijk beeld van wie je bent.”

Vervolggesprekken en testen: blijf jezelf

Het is belangrijk om uit elk gesprek iets anders te halen. Je wacht daarbij beter niet te lang met vragen over het loon en andere voorwaarden. Als er op dat vlak geen match is, weet je dat het best zo snel mogelijk. Mieke Quatacker: “Verloopt de sollicitatie via een rekruteringsbureau, dan zijn die zaken al van bij het begin duidelijk. Wij zullen bijvoorbeeld geen kandidaat aan een vacature matchen als het loon niet overeenstemt met de verwachtingen. Gaat het om een rechtstreekse sollicitatie, informeer er dan beleefd naar. Stel bijvoorbeeld je huidige pakket voor en informeer of dat overeenstemt met wat het bedrijf in gedachten had.”

Wie na een eerste sollicitatiegesprek naar de volgende ronde gaat, moet vaak ook bepaalde testen afleggen. Online vind je allerlei testen, bijvoorbeeld redeneertesten, waarmee je je kan voorbereiden. De algemene regel is: blijf jezelf. Of het nu gaat om een persoonlijkheidstest of een echte assessment met postvakoefeningen, rollenspelen … Vertrek vanuit je eigenheid, dan ben je op je best.

Haal die droomjob binnen!

Doorgaans eindigen bedrijven met een drietal kandidaten, waartussen ze hun keuze maken. Het komt er dan op aan om top of mind te blijven en eventuele twijfels of onduidelijkheden weg te nemen. Mieke Quatacker: “Mijn tip is om het contact levend te houden, zonder jezelf op te dringen. Goede afspraken kunnen hierbij helpen. Vraag bijvoorbeeld na het laatste gesprek binnen welke tijdspanne je een antwoord kan verwachten. Blijf alleszins je motivatie tonen en informeer bijvoorbeeld of er nog onduidelijkheden zijn. Zo wordt de rekruteerder uitgedaagd om enkele zaken te benoemen waarop je als kandidaat kan inspelen. Op die manier heb je een streepje voor op een kandidaat die niets meer van zich laat horen.”

