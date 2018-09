Hoe administratieve jobs de afgelopen jaren een complete make-over kregen

Anneleen De Leyn

18 september 2018

08u00

Toegegeven, er bestaan sexyer jobtitels dan 'administratief medewerker', maar het idee dat administratieve jobs saai zouden zijn is nu echt wel passé. Administratief werk kreeg de afgelopen jaren, mede dankzij de digitalisering, een serieuze facelift. Dat maakt de job net veel gevarieerder dan vele andere.

Administratieve jobs vind je in quasi alle sectoren. Post sorteren, facturen opmaken, verslagen uittypen, materiaal bestellen, personeel aanwerven, boekhouding, … het gebeurt in elk bedrijf. Je hebt dan ook een enorme waaier aan jobmogelijkheden binnen de administratie. Hieronder geven we een overzicht van een aantal 'typische' administratieve jobs. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf waar je aan de slag gaat, worden veel van die opdrachten gecombineerd. Dat je voor elk van die jobs tegenwoordig de nodige computerskills moet bezitten, is de evidentie zelve.

Secretariaatsmedewerker

Dé job als we denken aan administratieve jobs. Jij regelt de agenda van ‘je baas’. Dat kan natuurlijk een CEO, maar pakweg ook dokters en tandartsen hebben administratieve krachten nodig. Je bereidt het werk voor, je ontvangt bezoekers, begeleidt hen binnen en ontvangt de betalingen. Binnen een bedrijf ga je bijvoorbeeld ook meetings organiseren, lokalen reserveren of verslagen van vergaderingen uittypen. Soms werk je op een wat meer speciaal secretariaat, waar je ook bijzondere kennis opdoet of nodig hebt. Denk dan bijvoorbeeld aan een advocatenkantoor of een school, waar je takenpakket er vast anders uitziet dan in een voedingsbedrijf.

Baliemedewerker

Als baliemedewerker kan je zowel in de front- als in de backoffice werken, bijvoorbeeld als receptionist of als bibliotheekmedewerker. In een dergelijke functie primeren je communicatieve skills: je bent immers het 'gezicht' van je organisatie of bedrijf. Klantvriendelijkheid is essentieel. Je moet het vlot kunnen uitleggen als iemand je een vraag stelt. Spreek je meerdere talen? Grote troef!

Boekhoudkundige

Een goede boekhouder is een onmisbare factor binnen elk bedrijf. Je boekt en verwerkt alle financiële gegevens. Zo boek je facturen in en ben je verantwoordelijk voor de jaarrekening van het bedrijf. Het is ook belangrijk up to date te blijven van ontwikkelingen in de sociale wetgeving, zodat je bedrijf goede cijfers kan halen.

Dossierbeheerder

Als dossierbeheerder maak je contracten op met klanten of organisaties waarmee het bedrijf samenwerkt en onderhoud je hun dossiers ook. Ook deze job kan je in heel diverse sectoren uitoefenen, want er is overal nood aan. Zoek dus vooral naar een sector die bij je past.

Uitzendconsulent

Als uitzendconsulent ben jij de missing link tussen bedrijven die op zoek zijn naar geschikt personeel en kandidaten die op zoek gaan naar een job. Je onthaalt mensen die op zoek zijn naar werk, je doet selectiegesprekken, neemt testen af en je probeert uiteindelijk een match te vormen met de vragende bedrijven. Je stelt ook contracten op en verzamelt de nodige documenten van de werkkrachten.

Hr-medewerker

Je werkt binnen de hr-afdeling mee met het rekruteren, selecteren en aanwerven van nieuwe personeelsleden. Je plant sollicitatiegesprekken in en maakt contracten op.

Personal assistant

Een beetje verwant met de secretariaatsmedewerker, maar minder gekend is de personal assistant. In deze job ben je agendabeheerder en manusje-van-alles voor bijvoorbeeld CEO's, BV's of topsporters.

