Hier moet je op letten als je een arbeidscontract tekent

23 oktober 2018

Je hebt hem! Die job waar je zo op hoopte na x aantal spannende sollicitatierondes. Hoe eerder je het arbeidscontract kan ondertekenen, hoe beter. Toch kan je best de volgende puntjes nog even checken vooraleer je je krabbel zet. Isabelle Cornelis van SD Worx legt uit waarom.

1. Zorg dat je een origineel en ondertekend exemplaar ontvangt

Wanneer je ergens aan de slag gaat, onderteken je een contract of arbeidsovereenkomst. Daarin moeten alle regels en afspraken staan die gemaakt zijn tussen jou en je nieuwe werkgever. Isabelle Cornelis: “Zorg dat je een exemplaar ondertekend door je werkgever meekrijgt naar huis en bewaar het goed. Wie weet moet je hem of haar er later nog eens aan herinneren bij een geschil.”

2. Over welk type arbeidscontract gaat het?

Cornelis: “Ga goed na in welk type contract je stapt. Staat er geen einddatum op het contract, dan heb je een contract onbepaalde duur. Bij een contract bepaalde duur weten zowel jij als je leidinggevende wanneer de tewerkstelling eindigt. Of vervang je iemand die ziek of zwanger is? Dan krijg je een vervangingscontract tot die persoon terugkeert.” Onbepaalde duur lijkt misschien het meest ideale contract maar sta toch even stil bij de gevolgen wanneer het contract wordt stopgezet. Cornelis: “Als de werknemer of werkgever het contract wil beëindigen, moet degene die initiatief neemt een verbrekingsvergoeding betalen, of een opzegtermijn (laten) uitdoen. Hou er dus rekening mee dat je een contract niet zomaar kan stopzetten. In de meeste gevallen komen beide partijen hierover tot een akkoord maar dat is niet altijd zo.”

3. Is er een concurrentiebeding van toepassing?

Cornelis: “Bij een concurrentiebeding maak je de afspraak dat je na x maanden geen concurrerende activiteiten mag doen nadat je uit dienst getreden bent. Als dit van toepassing is op jou, besef dan goed dat je dus niet zomaar bij een concurrent aan de slag kan gaan als het even tegenzit. Een concurrentiebeding komt eerder voor bij hogere profielen met een hoger jaarloon. Je moet dus uitvissen of het van toepassing is binnen jouw loonschaal, want het is wettelijk bepaald.”

4. Staan álle looncomponenten wel vermeld?

Cornelis: “Wanneer je ergens in dienst treedt, maak je samen met je werkgever afspraken over je brutoloon, een bedrijfswagen, gsm, internet, premies of bonussen, enzovoort. Probeer te ijveren dat er zo veel mogelijk bijkomende voordelen op papier staan. Dit is geen verplichting van de werkgever maar ook hier is het een handig instrument om op terug te vallen bij discussies.”

5. Lees ook het arbeidsreglement en mogelijke gebruiksvoorwaarden of bijlagen

Vaak wordt er in een arbeidscontract verwezen naar het arbeidsreglement. Bijvoorbeeld als het gaat over loon, arbeidsvoorwaarden of bijkomende voordelen. Cornelis: “Zorg er dus ook voor dat je zeker een arbeidsreglement ontvangt of dat je het makkelijk online kan raadplegen. In het arbeidsreglement staat bijvoorbeeld ook het soort verlofstelsel omschreven: gaat het om individueel verlof dat je zelf kan plannen (mits overeen te komen) of om collectief verlof? Toch goed om weten voor je erin vliegt. Wanneer er sprake is van extralegale voordelen, verwijzen ze soms naar een policy, de gebruiksvoorwaarden zeg maar. Zo kan er een policy zijn rond gsm-, laptop- of wagengebruik. Zorg ook dat je die in handen krijgt en lees ze goed.”

6. Check de plaats van tewerkstelling

Een laatste maar niet onbelangrijk punt: wáár ga je werken? Cornelis: “Gaat het om een vaste werkplek of een variabele die nog kan wijzigen in de toekomst? Het is goed om hier van meet af aan een duidelijk zicht op te hebben. Wie graag af en toe wil thuiswerken, kan ook hiernaar polsen bij indiensttreding. Maar dat zit meestal niet opgenomen in de arbeidsovereenkomst.”

Nog een laatste gouden tip van Isabelle Cornelis wanneer je merkt dat je werkgever het arbeidsreglement niet naleeft: “Praat erover met je werkgever, ga in dialoog met elkaar en probeer tot een overeenkomst te komen. Anders is er alleen maar meer kans dat het vroeg of laat escaleert.”

TIP: Ga je binnenkort aan de slag bij een nieuwe werkgever? In ons gratis e-book zetten we alles waar je op moet letten op een rijtje, van de individuele tot de collectieve arbeidsovereenkomst (cao), wat je bij ziekte of afwezigheid moet doen, jouw recht op verlof en hoe je jouw bestaande overeenkomst kan stopzetten (ontslag).

