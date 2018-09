Het leven zoals het (niet) is: private banker vacature.com finance

17 september 2018

08u00

Als er een beroep is waar veel vooroordelen over bestaan, is het wel dat van private banker. Veel hoogpolige tapijten, dure chocolaatjes bij de koffie en elk weekend bijpraten over de beurs in de golfclub? In de échte wereld ziet het leven van een private banker er helemaal anders uit. We gingen op afspraak bij Deutsche Bank en ING.

1. Wat doet een private banker precies?

Thierry van Alphen (head of private banking ING België): “Een private banker kun je het best vergelijken met een copiloot voor je vermogen. Afhankelijk van je financiële doelstellingen (kapitaal beschermen, groei verwezenlijken), de financiële risico’s die je (niet) wenst te nemen, je gezinssituatie of je toekomstplannen helpt een private banker mee om een strategie op te stellen. Dat kan individueel zijn, maar ook voor het hele gezin. Zo’n strategie ziet er voor elke klant anders uit: een 19-jarige die net een grote erfenis kreeg, heeft andere vragen en behoeften dan een 72-jarige bedrijfsleider en gescheiden vader van vijf die op pensioen wil.”

Pieter De Bisschop (head of private banking Deutsche Bank): “Het gaat inderdaad veel verder dan het financiële aspect en de eventuele beleggingen. Erfenisplanning, fiscaliteit en natuurlijk gemoedsrust zijn aspecten die evenzeer belangrijk zijn. De private banker is het eerste aanspreekpunt voor de klant. Maar hij of zij kan niet tegelijk een expert zijn in alle domeinen. Daarom heeft een private banker ook binnen en buiten de bank een netwerk aan specialisten die hij kan betrekken bij materie rond bijvoorbeeld investeringen, successie, de aankoop van een buitenlandse woning, een wijziging van de gezinssamenstelling, enzovoort.”

2. Wie beheert dan het geld?

Thierry van Alphen: “Het eigenlijke beheer van het vermogen of een deel ervan gebeurt niet door de private banker zelf. Wel door vermogensbeheerders bij de bank. Dat zijn specialisten die zich louter bezighouden met de financiële markten en economische ontwikkelingen. Zij staan met beide voeten in die wereld en kunnen heel snel inspelen op veranderende marktomstandigheden.”

Pieter De Bisschop: “Een private banker heeft wel een heel grondige kennis van alle financiële instrumenten in de portefeuille van de klant, maar doet dus geen transacties. Wat een private banker wél beheert, is het ‘risico’ van een vermogen: hij of zij zorgt ervoor dat het kapitaal beschermd wordt en kan groeien volgens de doelstellingen van de klant.”

3. Welke competenties zijn belangrijk?

Pieter De Bisschop: “Kennis van financiële instrumenten, economie en cijfers zijn natuurlijk belangrijk in je job. Maar een hoog EQ is dat evenzeer. Een private banker is geen verkoper, maar in de eerste plaats een adviseur waarop de klant kan vertrouwen. Als private banker wandel je binnen in de persoonlijke levenssfeer van de klant. Empathisch, discreet en persoonlijk te werk gaan zijn dan ook cruciaal. En natuurlijk heb je een flexibele ingesteldheid nodig. Om 20 uur een telefoontje krijgen van je klant die zijn oog liet vallen op een huis in Spanje... Ook dan moet je er zijn om ondersteuning en advies te geven.”

Thierry van Alphen: “Dat klopt. Daarnaast moet je ook geduldig kunnen zijn. Vertrouwen krijg je niet van de ene dag op de andere. Dat groeit met de jaren: je staat de klant bij in goede tijden en in minder goede tijden. Daarbij denk ik ook dat een goede private banker niet alleen moet adviseren en ondersteunen, maar ook durven uitdagen: heb je dat al op die manier bekeken?”

Pieter De Bisschop: “Elke private banker is anders en elke klant is anders. Dan is het kwestie om de juiste private banker te kiezen die bij het profiel van de klant past. Het ideale profiel van een private banker? Dat bestaat eigenlijk niet, net zomin het ideale profiel van een voetballer bestaat. Je hebt verdedigers, middenvelders, aanvallers en een keeper. Als de klik er op het veld niet komt, dan moet je durven wisselen. Onze graadmeter is nooit het rendement van onze private bankers, wel de tevredenheid van zijn of haar klant.”

Lees ook: Meer dan 3.500 euro bruto in de maand verdienen? In deze financiële jobs lukt dat

4. Hoe rollen mensen eigenlijk in dit vak?

Thierry van Alphen: “Private banker word je zelden als je rechtstreeks van de schoolbanken komt. De meesten legden al een traject binnen een bank af, volgden bijkomende opleidingen en/of hebben specifieke ervaring in hun rugzak. Een diploma met een economische of financiële inslag is mooi meegenomen, maar geen must. Een masterdiploma en een sterke interesse in de financiële markten en successieplanning volstaan. Maar vergeet natuurlijk niet die flinke dosis emotionele intelligentie.”

5. Wat zijn de grootste uitdagingen voor een private banker?

Thierry van Alphen: “Juridisch-fiscaal-technisch is het vak van een private banker er de jongste jaren complexer op geworden. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe Europese richtlijnen rond bankieren en beleggen (MiFID II), veranderingen in het erfrecht, de wijziging van het vennootschapsrecht dat eraan komt, enzovoort. Dat is soms complexe materie om naar de klant te vertalen. Maar dat maakt het net ook een van de mooie uitdagingen.”

