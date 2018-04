Het gemiddelde bruto maandloon bij bedienden is 3.510 euro De opmerkelijkste resultaten van het Salariskompas 2018 Hermien Vanoost

vacature.com "En hoeveel verdien jij?" Veel kans dat je die vraag nog nooit aan je collega durfde te stellen. Gelukkig heb je dankzij het Salariskompas van KU Leuven en vacature.com meer dan voldoende vergelijkingsmateriaal in handen. Benieuwd of je meer of minder dan gemiddeld verdient?

3.510 euro bruto per maand

= het gemiddelde brutomaandloon van een voltijds werkende bediende uit Vlaanderen of Brussel. Een gehuwde werknemer met twee kinderen ten laste houdt daar netto 2.237 euro aan over.

Let wel, het merendeel van de bedienden haalt dit gemiddelde niet. Het mediaanloon in deze studie komt op 3.100 euro bruto uit. Of anders gezegd: de helft van de bedienden verdient meer, de andere helft minder dan 3.100 euro bruto. Ongeveer 35 procent van de bedienden verdient effectief 3.510 euro of meer.

1 op 20 verdient meer dan 6.500 euro bruto

Het aandeel ‘grootverdieners’ onder de Vlaamse werknemers is eerder beperkt. ‘Slechts’ één op de tien bedienden gaat elke maand met meer dan 5.350 euro bruto naar huis. In deze groep zijn vooral de juristen, onderzoekers en managers goed vertegenwoordigd. Omgekeerd zien we dat één op de tien het met minder dan 2.085 euro moet stellen. Administratieve bedienden, communicatiemedewerkers, creatievelingen, horecapersoneel komen we vaker in de onderste regionen tegen dan anderen.

Evolutie mediaanloon 1998 - 2018

“De helft van de voltijds werkende bedienden en ambtenaren verdient meer dan 100.000 frank bruto per maand.” (ca 2.500 euro, nvdr) Zo stond het twintig jaar geleden in de allereerste salarisstudie van KU Leuven en vacature.com, toen uitgevoerd bij 15.000 Vlaamse werknemers. Met een mediaanloon van 3.100 euro bruto verdienen onze huidige deelnemers dus 24 procent of 600 euro meer dan de deelnemers in 1998. De dip in 2008 valt te verklaren door de financiële kredietcrisis van 2007-2008.

Lonen in toerisme liggen een derde lager dan in chemie & farma

Voor de hoogste lonen moet je nog altijd in de chemie of farmaceutische industrie (4.436 euro) zijn. Het gemiddelde brutomaandsalaris ligt er momenteel 26 procent hoger dan het algemeen gemiddelde (3.510 euro). Opvallend: slechts zes van de 26 onderzochte sectoren ‘halen’ dit gemiddelde. Andere goedbetalende sectoren zijn energie en milieu (4.015 euro), productie van voeding (3.878 euro), banken en verzekeringen (3.831 euro) en elektronica en technologische industrie (3.811 euro). De laagste lonen vinden we in de sector ‘toerisme, sport & recreatie’ (2.877 euro). Het verschil tussen de best en de slechtst verdienende sector loopt op tot 1.500 euro.

Verder studeren loont

Wel of geen hoger diploma maakt duidelijk een verschil voor de carrièrestart bij bedienden. De kloof tussen een master en een laaggeschoolde bediende bedraagt gemiddeld 500 euro bruto per maand. Het loon van een bachelor ligt door de band genomen 300 euro lager dan dat van een master. Wil je als starter meer dan gemiddeld verdienen? Dan aas je best op een job als technieker, onderzoeker of zorgverlener.

En het populairste extralegaal voordeel is…

De maaltijdcheques (75 procent) en de eindejaarspremie (75 procent) blijven met stip de populairste extralegale voordelen voor bedienden. Opvallend is de verder opmars van de bedrijfswagen. Terwijl in 2014 ‘slechts’ 20,1 procent een bedrijfswagen ter beschikking kreeg, is dat nu met 48 procent bijna de helft.

Wie nam deel aan de enquête van vacature.com en KU Leuven?

49.700 bedienden uit Vlaanderen en Brussel vulden de online vragenlijst in, waarvan 63% mannen en 37% vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 36,5 jaar. 27% van hen volgde geen hoger onderwijs, 32% heeft een professionele bachelor, 7% een academische bachelor en 34% heeft een academische master.

