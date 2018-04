Help, we vallen bij bosjes EHBO-kit voor de burn-outpatiënt Piet Verbeest

28 april 2018

08u00

Bron: vacature.com 2 vacature.com Ida Veldeman is stress– en burn-outcoach bij Divergent, een opleidings- en begeleidingscentrum gelinkt aan de UGent. Zij licht toe waarom het voor een succesvolle re-integratie van burn-outpatiënten belangrijk is om zowel op het individu als op zijn omgeving te focussen.

1. Nergens beter dan thuis

"Een persoon met burn-out kampt in het begin vaak met schuld- en faalgevoelens. Om te kunnen starten met het noodzakelijke fysieke herstel moet hij zijn situatie eerst leren aanvaarden. In de eerste fase moet de patiënt zich volledig daarop kunnen concentreren. Vervolgens leren we hem zijn grenzen strakker aan te geven en zijn energie beter te doseren. We werken aan zijn zelfvertrouwen en zetten in op competenties als assertiviteit en stressbestendigheid, zodat hij met meer veerkracht in het leven kan staan. In deze fase werken we ook aan de relatie met de directe omgeving. Het is voor andere mensen namelijk niet altijd duidelijk dat het energieniveau van de patiënt sterk kan schommelen. Maar het herstelproces na een burn-out verloopt nu eenmaal in pieken en dalen."

2. Let’s talk

"Eenmaal iemand zich klaar voelt om stilaan weer aan de slag te gaan, verleggen we onze aandacht naar de professionele omgeving. Ook daar is het elementair om in een open en verbindende communicatie zaken bespreekbaar te maken. Doorgaans moet er nogal wat worden uitgeklaard. In veel gevallen worstelen zowel de burn-outpatiënt als zijn team met vragen en met vage gevoelens van boosheid en/of machteloosheid. Een eerlijke analyse verduidelijkt wat er is misgegaan."

3. Anders gaan werken

"Een succesvolle re-integratie is een gedeelde verantwoordelijkheid van de medewerker met burn-out, de leidinggevende en de organisatie. De centrale vraag is nu: wat kunnen we uit deze ervaring leren? Iedereen dient in te zien dat een herstart om een andere aanpak vraagt en dat zowel in de privécontext als professioneel. Ondersteuning om het werk beter beheersbaar te maken en voldoende wederzijdse feedback spelen daarbij een cruciale rol."

4. Beter voorkomen

"Ideaal is een werkomgeving waar mensen aan de alarmbel trekken voor ze bezwijken onder de te hoge druk. Het goede nieuws is dat je daar als organisatie aan kan werken. Een stress- en burn-outcoach kan je in een ervaringsgerichte training heel wat praktische tips aanreiken om met succes een team te smeden waarin iedereen vrijuit durft te spreken."

