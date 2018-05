Helft nieuwkomers aan het werk na 2 jaar Hermien Vanoost

04 mei 2018

11u30

Bron: vacature.com 0 vacature.com Sinds 2015 worden in ons land elk jaar enkele duizenden Irakezen, Syriërs en Afghanen als vluchteling erkend. Sinds 2015 worden in ons land elk jaar enkele duizenden Irakezen, Syriërs en Afghanen als vluchteling erkend. Hen zo snel mogelijk aan het werk helpen, is een grote uitdaging . Vacature.com dook in de cijfers.

Van een even grote toeloop als in 2015 kunnen we momenteel niet meer spreken. Toch ontvangt het Commissariaat voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) nog altijd ongeveer 1.700 nieuwe asielaanvragen per maand. Het totaal voor 2017 komt zelfs licht boven dat van 2016 uit. Het CGVS nam in 2017 26.623 eindbeslissingen, waarvan de helft leidde tot een erkenning als vluchteling of een toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus.

(lees verder onder de grafiek)

Vooral Syriërs

Sinds 2014 zijn de meeste asielaanvragen in ons land afkomstig van Irakezen, Syriërs en Afghanen. In 2017 kregen ongeveer 95 procent van de Syriërs de beschermingsstatus, bij de Afghanen lag dat rond de 60 procent en bij de Irakezen rond de 40 procent.

(lees verder onder de tabel)

Kwart aan het werk na 6 maanden

Asielzoekers mogen in ons land in principe vier maanden na hun asielaanvraag beginnen te werken. Ze moeten dus niet op een uitspraak wachten om zich bij de VDAB in te schrijven. Tussen januari 2015 en december 2017 schreven zich 84.020 anderstalige werkzoekenden in bij de VDAB. 57.889 daarvan komen van buiten de EU en 10.629 uit Syrië, Afghanistan of Irak.

Ongeveer een kwart van de werkzoekenden (28 procent) met een migratieachtergrond is een half jaar na de inschrijving bij de VDAB aan het werk. Na een jaar stijgt dat verder tot 36 procent en na twee jaar tot 44 procent. 31 procent is op dat moment effectief nog werkzoekend. De resterende 23 procent is niet langer bij de VDAB ingeschreven. Het gaat om mensen die uitgewezen worden, arbeidsongeschikt zijn, gaan studeren, in bevallingsrust gaan en tijdelijk voor de opvoeding van de kinderen kiezen….

Welk aandeel de vluchtelingen hierin nemen, kan de VDAB niet exact vertellen. “Dat heeft met privacy te maken”, verklaart woordvoerder Shaireen Aftab. “De Privacycommissie laat niet toe dat wij gegevens over het statuut van werkzoekenden verzamelen. Uit onze statistieken kunnen we wel afleiden dat de uitstroom naar werk voor Afghanen, Irakezen en Syriërs in het begin iets moeizamer verloopt (zie kader, nvdr). Na een jaar halen ze die achterstand wel volledig in. Dat lijkt een beetje een kantelmoment.”

Lees ook:

Drie jaar na de grote toestroom: hoe vergaat het de vluchtelingen in hun zoektocht naar werk?

Twijfel je over je studiekeuze? In deze domeinen verdien je het meest

Xavier Baeten (Vlerick Business School): "Wat we verdienen staat al lang niet meer in verhouding tot onze productiviteit"

Bron: vacature.com.