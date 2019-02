Helder uitgelegd: het ouderschapsverlof Anneleen De Leyn

Bron: vacature.com magazine 1 vacature.com Wie meer tijd wil doorbrengen met zijn of haar kind(eren), kan ouderschapsverlof opnemen. De meeste vrouwen verlengen er hun moederschapsrust mee. De laatste jaren nemen ook steeds meer papa’s hun verlof op. Zij werken dan vooral vier vijfde.

Verwar ouderschapsverlof niet met tijdskrediet in de privésector of de ‘gewone’ loopbaanonderbreking in de openbare sector. Daarvoor gelden andere regels en voorwaarden.

Voor wie?

Uiteraard kunnen enkel ouders dit soort verlof opnemen: de biologische moeder of vader, maar ook wie een kind heeft erkend of geadopteerd. Beide ouders hebben recht op (evenveel) ouderschapsverlof maar de andere ouder kan je niet gebruikt verlof nooit ‘overnemen’.

Periode?

Per kind heb je recht op 4 maanden ouderschapsverlof tot je kind 12 jaar is. Onder bepaalde omstandigheden mag je het verlof opnemen tot je kind 21 is: wanneer je kind een fysieke of mentale handicap van minstens 66 % heeft, of een aandoening met voldoende gewicht op de medisch-sociale schaal (meer details zie RVA).

Je kan het op 3 manieren opnemen:

• Voltijds, je neemt 4 maanden verlof in één keer op

• Je werkt 8 maanden halftijds (wie voordien voltijds aan de slag was)

• Je werkt 20 maanden vier vijfde

Elke vorm kan je nog opsplitsen in kortere periodes, in blokken van respectievelijk 1, 2 of 5 maanden. De verschillende mogelijkheden kan je ook combineren. Maar alles hangt af van de keuze die je maakt en de sector waarin je werkt.

Voorwaarden?

Het is een recht voor iedere werknemer. In de privésector of bij een lokaal of provinciaal bestuur moet je wel in de laatste 15 maanden vóór je aanvraag 12 maanden onder contract gewerkt hebben voor je werkgever. In de openbare sector en in het onderwijs speelt anciënniteit geen rol.

Kan je werkgever ouderschapsverlof weigeren?

Neen. Wel kan hij het met maximaal 6 maanden uitstellen als daar een serieuze reden voor is. Je bent ook beschermd tegen ontslag tijdens je ouderschapsverlof, vanaf de datum van je aanvraag tot 3 maanden na het einde van je verlof.

Hoe aanvragen?

Je moet je werkgever schriftelijk op de hoogte brengen van je aanvraag. Dat moet doorgaans gebeuren tussen de 2e en 3e maand voor je je ouderschapsverlof wil starten. Je stuurt een aangetekende brief of je laat je brief ondertekenen voor ontvangst wanneer je die afgeeft aan je werkgever. De aanvraag zelf doe je online via de website van de RVA.

Welk bedrag ontvang je van de RVA tijdens je onderbreking?

Het vervangingsinkomen van de RVA is forfaitair en hangt dus niet af van je loon. Het basisbedrag sinds de index van 1 september 2018 bedraagt voor wie voltijds werkt (en voor een voltijds ouderschapsverlof) 834,90 euro bruto, wat neerkomt op 750,33 euro netto. Wie deeltijds werkt, ontvangt een uitkering die hiermee in verhouding staat.

Handig om weten

Via Break@Work kan je nagaan op hoeveel dagen ouderschapsverlof je nog recht hebt, samen met het bedrag van de uitkering. Werk je in de privé- of socialprofitsector? Dan kan je bovenop die onderbrekingsuitkering mogelijks nog genieten van een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid.

Meer info over ouderschapsverlof en de specificaties in bepaalde sectoren vind je op de websites van de RVA en de Vlaamse overheid. Het kan ook nooit kwaad om je te informeren over jouw specifieke situatie bij de personeelsdienst, vakbond of een RVA-kantoor.

