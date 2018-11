Heb jij deze 7 eigenschappen? Dan ben je een geboren technieker vacature.com productie en techniek

De vraag naar technische profielen is groot. Wie wil, kan dus - al dan niet na een bijkomende opleiding - vrij snel een job als technieker versieren. Heb je interesse, maar weet je niet zeker of zo'n technische functie wel bij je past? Check dan of je jezelf herkent in onderstaande omschrijving.

1. Je bent handig

Als technieker moet je uiteraard verstand hebben van elektriciteit en mechanica. Maar je moet ook handig genoeg zijn om de theorie erachter toe te passen in de praktijk. Heb jij twee linkerhanden, dan is deze job niets voor jou.

2. Je schrikt er niet voor terug om te ondernemen

Zelfs al heb je veel technisch inzicht, je zal niet altijd direct weten waar bepaalde storingen vandaan komen. Daarom is het voor een technieker belangrijk om initiatief te durven nemen en het lef te hebben om op zoek te gaan naar mogelijke onverwachte verklaringen voor een probleem.

3. ‘Teamplayer’ is your middle name

Of je nu een storing oplost, een machine repareert, een onderhoud uitvoert of nieuwe technieken installeert, je doet het nooit alleen. Soms bundel je de krachten met collega's, soms sta je in nauw contact met je klanten. Als je goed communiceert en instinctief alle betrokken partijen meeneemt in je verhaal, scoor je betere punten.

4. Stress krijgt je niet klein

Ben jij een stresskip? Denk dan twee keer na voor je start in een technische functie, want dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Werk je bijvoorbeeld in een fabriek, dan is het mogelijk dat de volledige productie stilligt tot jij een technisch defect oplost. De druk kan met andere woorden hoog oplopen.

5. Je houdt van orde

Het is niet alleen belangrijk dat je netjes kan werken om klanten of collega’s niet voor het hoofd te stoten met slordigheden, het is ook cruciaal om veiligheidsredenen! Een kleine onnauwkeurigheid kan in de technische wereld grote gevolgen hebben.

6. Flexibiliteit vind je doodnormaal

Technieker ben je nooit van 9-to-5. De kans is behoorlijk dat je in ploegen werkt, of dat je stand-by moet blijven in geval van pannes. Zelfs als je tijdens de kantooruren zou werken, is het moeilijk om er een vaste agenda op na te houden, omdat machines vaak een eigen willetje hebben. Flexibel zijn is dus een must.

7. Nieuwsgierigheid is je grootste troef

Last but not least: wil je overal het fijne van weten en leer je graag bij? Dan heb je eigenlijk de sleutel tot succes in handen, want alle bovenvermelde vaardigheden kan je geleidelijk aan aanscherpen. Zo lang je gemotiveerd bent en zin hebt om mee te blijven met de nieuwste technische ontwikkelingen, kan je zeker zijn voor een job tot in de verre toekomst.

