Heb je een verschrikkelijk slechte baas? Zo blijf je zelf professioneel

Neerbuigend gedrag van een leidinggevende moet je niet zomaar ondergaan. Ook al limiteert de hiërarchie op de werkvloer wat je wel en niet mag – of durft – zeggen, met een paar professionele stappen kan je zelf de werkrelatie verbeteren. Een handleiding voor de neerbuigende baas.

1. Objectiveer de situatie

Geef je baas eerst het voordeel van de twijfel: kan je zeker spreken van neerbuigend gedrag? Neem een stap terug en herinner jezelf eraan dat dit een professionele omgeving is. Leidinggevenden hebben het druk en kunnen bruusk uit de hoek komen… om iedereens tijd en energie te besparen. Heb daar begrip voor. Op de werkvloer primeren resultaten nu eenmaal over gevoelens – tot op een bepaald punt natuurlijk.

2. Houd communicatie face-to-face

Neerbuigend gedrag manifesteert zich niet zozeer in wat gezegd wordt, maar hoe dat gezegd wordt. Misschien interpreteer je de toon verkeerd? Zeker aan de start van een nieuwe werkrelatie communiceer je best zoveel mogelijk face-to-face. Laat e-mails in moeilijkere materie links liggen en klop aan voor een persoonlijke meeting.

3. Zeg er iets van

Toch zeker dat je baas je respectloos behandelt? Tijd voor een tactvol, niet-aanvallend gesprek. Sommige mensen zijn zich niet altijd bewust van hun impact op anderen en gestresseerde leidinggevenden nog minder. Bereid dit gesprek voor met concrete voorbeelden van hoe het gedrag jouw werk beïnvloedt, en voorstellen om er samen constructief mee om te gaan. Jouw baas ziet hopelijk net zoals jou in hoe kleine veranderingen de werksfeer kunnen verbeteren.

4. Laat het achter je

Als het gesprek toch niet gaat zoals je had gehoopt, moet je de situatie loslaten. Misschien voelt hij of zij zich gewoon geïntimideerd door jou, of zijn er moeilijkheden in het privéleven. Daar kan je weinig aan doen. Negeer het gedrag, lach erom met je collega’s en ga onder de middag een frisse neus ophalen om uit te waaien. Onthoud dat dit negatief gedrag veel meer zegt over jouw baas dan over jou.

5. Stap naar de ombudsman

De meeste organisaties en bedrijven hebben een neutrale persoon bij hr, waarbij je je beklag kan gaan doen over wangedrag. Als je die stap zet, zorg dan dat je concrete bewijzen hebt om je klacht te ondersteunen. Anders wordt het al snel woord tegen woord. Baat het nog niet? Dan moet je misschien erkennen dat de werksfeer bij je huidige werknemer behoorlijk verziekt is en kijk je beter uit naar een andere job. En dan is jouw baas een topwerknemer kwijt. Eigen schuld…

