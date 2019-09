Gouden regel als een recruiter naar je huidige salaris vraagt: lieg nooit Julie Putseys

17 september 2019

07u30

Solliciteren Wat zeg je als een potentiële werkgever naar je huidig loon informeert tijdens een sollicitatiegesprek? Mag hij of zij dat wel zomaar vragen? En lieg je erover om meer te kunnen verdienen?

Het ongemakkelijkste moment van een sollicitatie? Dat moeten de loononderhandelingen zijn. Het is je misschien al eens overkomen dat een potentiële werkgever naar je huidig loon informeert, en dat je met je mond vol tanden zit.

Maar is dat eigenlijk wel oké? Mag een rekruteerder wel naar deze info vragen? “Puur theoretisch gezien niet, want dat behoort tot de privésfeer”, weet Tony Swinnen, specialist Talent Sourcing & Development van hr-dienstverlener SD Worx. “In een interview mag je dus eigenlijk niet vragen naar zaken die tot de privésfeer horen. Dat is juridisch zo bepaald.”

Maar, aan de recruiter fijntjes opmerken dat die de wet overtreedt, gaat je nu ook wel niet aan een baan helpen, toch? En botweg weigeren om die informatie prijs te geven, is misschien ook niet zo’n goed idee.

“Eigenlijk zou het perfect oké zijn om te zeggen: ‘daar antwoord ik liever niet op’”, zegt Swinnen. “In de praktijk breng je jezelf natuurlijk in een lastig parket als je dat doet. De recruiter denkt dan: ‘Wat is hier het probleem? Waarom wil je dat niet zeggen? Waarom vertrouw je me niet met die gegevens?’ Dat is niet zo leuk.”

Relevante vraag

“Bovendien is het wel degelijk ook een echt relevante vraag voor beide partijen, want meestal heb je toch een bepaalde verloning voor ogen. Ook een bedrijf begint niet aan een sollicitatieprocedure zonder dat het een bepaald loonbedrag in gedachten heeft voor een potentieel nieuwe werkgever. Het is voor beide partijen dus toch van belang om het erover te hebben.”

En bij die loonverwachtingen is het huidige loon belangrijk, zelfs als het om een compleet andere functie gaat. “Je zou kunnen zeggen: als het gaat om een totaal andere functie, is het niet relevant. Maar het blijft toch altijd een referentiepunt. Ofwel wil je meer verdienen, ofwel vind je het niet erg om hetzelfde te behouden of zelfs in te boeten voor een toffere job. Maar als je de ambitie hebt voor een hoger loon, is daar natuurlijk niets mis mee. Dat mag je gerust zeggen.”

Liegen is not done

Is het dan niet beter om bij je werkelijk loon een klets bij te doen om nog een mooier salaris in de wacht te slepen? “Liegen zou ik nooit doen. Het kan lukken, maar dat hangt ervan af hoe flexibel het bedrijf is, en hoe hoog ze jou inschatten. Meestal bepaalt een recruiter het loon op basis van de functie en de competenties van de sollicitant. Liegen kan evengoed in je nadeel zijn. Stel dat je 5000 euro bruto wil verdienen. Maar de recruiter zegt dat hij enkel aan een absolute topper die 5000 euro wil geven, en dat hij jou niet zo inschat. Dan heb je jezelf uit de markt geprijsd, en zegt de recruiter: ‘Oké, hier stopt het voor mij.’”

“Liegen is trouwens op alle niveaus slecht”, vervolgt Swinnen. “Het zorgt voor wantrouwen. Als ze doorhebben dat je liegt, is het vertrouwen helemaal zoek. En strikt juridisch kan het zelfs een reden zijn voor ontslag. Pas daar dus echt mee op.”

Billijk loonbeleid

Ook naar het loon van collega’s informeren is geen strak plan. Nochtans vinden vele werknemers dat ook een belangrijk referentiepunt om af te toetsen of ze al een eerlijk loon worden aangeboden. “In andere landen zijn ze daar wel transparanter over, maar in België is dat over het algemeen nog niet zo gangbaar. In het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld, vermelden ze het loon vaak al in de vacature. In België kan je beter naar het loon polsen dat de recruiter in zijn hoofd heeft. De meeste collega’s zullen wel rond dat bedrag zitten. Want bedrijven willen een billijk loonbeleid voeren. Dat wil zeggen dat er tussen de lonen van het personeel geen al te grote verschillen mogen zitten, en dat je de verschillen objectief kunt verklaren. Bijvoorbeeld omdat die werknemer meer competenties heeft, of meer ervaring.”

Wat is dan wél het uitgelezen antwoord op de vraag hoeveel je in je huidige job verdient? “Eigenlijk is het best om gewoon eerlijk te zijn als je er geen probleem mee hebt. Als dat wringt, vind ik het wel slim om een wedervraag te stellen. Dat je zegt: ‘Ik wil het wel vertellen, maar aan welk loon had je gedacht voor deze functie?’ Meestal heeft een recruiter wel een bedrag in zijn hoofd.”

