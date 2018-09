Goede cijfers, te weinig groei: moeten we bezorgd zijn over de Belgische productiviteit? Matthias Van Milders

14 september 2018

08u00

Bron: vacature.com magazine 0 vacature.com Productiviteit is een bepalende factor voor de welvaart. Logisch dus dat er heel wat aandacht naar gaat, ook van politici. Eerder dit jaar verklaarde minister van Economie Kris Peeters dat hij zich zorgen maakt over de slabakkende productiviteitsgroei van Belgische bedrijven. Heeft hij gelijk? En zo ja, wat kunnen we eraan doen?

Op het eerste zicht mag ons land zichzelf op de borst kloppen: België haalt goede punten als het gaat om productiviteit. “We hebben een van de meest productieve economieën in Europa en doorstaan ook de vergelijking met de VS”, constateert Emmanuel Dhyne, hoofd van de Competitiviteit en structurele vragen-groep van het departement Studiën van de Nationale Bank en docent aan de UMons. “We hebben een hoog niveau van arbeidsproductiviteit en van totale factorproductiviteit (zie kader).” Kijken we echter naar de groei van de productiviteit in de afgelopen jaren, dan is het beeld iets minder rooskleurig. “Sinds 2000 vertraagt de productiviteitsgroei. We zitten in een neerwaartse trend op dat vlak. Recent kenden we wel weer een versnelling, maar we zitten nog altijd onder het niveau van de eerste helft van de jaren 2000. Bovendien is onze productiviteitsgroei trager dan die van onze buurlanden en concurrenten, terwijl zij toch ook traag groeien.”

De kloof groeit

De algemene cijfers voor productiviteit verbergen ook grote verschillen tussen bedrijven onderling. “Een kwart van onze bedrijven is productiever dan het gemiddelde”, stelt Emmanuel Dhyne vast. “Die bedrijven staan ook internationaal aan de top. Zij zetten in op import en export, investeren in R&D en innovatie, hebben een grote tewerkstelling. Maar driekwart van de bedrijven is niet zo productief. Ze zouden moeten bijbenen op vlak van technologie, maar ze slagen er niet in de kloof met de sterkere bedrijven kleiner te maken. Integendeel, die kloof wordt groter. Daar moeten we ons toch zorgen over maken want zo krijg je een duale economie op vlak van ontwikkeling. Werknemers in die bedrijven missen de voordelen die hun collega’s in de topbedrijven wel hebben.”

Niet alleen tussen bedrijven, ook tussen sectoren zijn er grote verschillen, stipt Elias van Herwaarden aan. Bij Deloitte is hij Service Leader for Global Location Strategies in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. “In skill-intensieve sectoren staat België ongelofelijk sterk en is het in staat om zeer productief te zijn. Onlangs maakte ik de vergelijking voor een Amerikaanse klant uit de farmaceutische wereld. Ondanks de hogere loonkosten in België zijn de arbeidskosten voor die klant hier lager dan in Frankrijk. En dat komt dus door de hoge productiviteit.” Ook in andere sectoren slagen Belgische bedrijven er in om internationaal nog mee te spelen. Vaak doen ze dat door het geweer van schouder te veranderen en van massaproductie over te schakelen op gespecialiseerde en hoogtechnologische productie.

Lees ook: Haal meer uit je werkdag met deze vijf tips

Automatisering

Specialisatie, het is een bekend verhaal voor Fa Quix, directeur-generaal van Fedustria, de federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie. “De bedrijven in onze sectoren doen het goed op vlak van productiviteit”, stelt hij vast. “De productiviteit verbeteren is al lang een aandachtspunt in onze sectoren. Dat is noodzakelijk gezien de relatief hoge loonkosten. Die kunnen we deels compenseren door de productiviteit te verhogen door automatisering. Dat maakt dat we nog steeds aan de top staan in Europa en de wereld. Maar je kan de hoge loonkost niet blijven compenseren met automatisering en robotisering. We zitten hier en daar al op die limiet.”

Voor Quix lijdt het geen twijfel dat flexibiliteit meer dan ooit noodzakelijk is om onze bedrijven aantrekkelijk te maken voor potentiële klanten. De digitalisering - door zovelen als een bedreiging gezien - kan ook een troef zijn, vindt hij. Lees het volledige artikel op vacature.com.

Lees ook:

Belgische werknemers scholen veel te weinig bij

Welke jobs gaan 'de komst van de robots' overleven?

Met deze tips van rekruteerders en CEO's maak jij een verschil bij een sollicitatiegesprek

Bron: vacature.com.