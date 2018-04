Goed verdienen zonder hoger diploma: het kan! vacature.com productie en techniek

10 april 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com “Studeer maar goed, dan heb je later een mooi loon”. Hoe vaak zouden jongeren die wijze raad al gehoord hebben? Het advies is uiteraard niet geheel onterecht. Maar er zijn ook jobs in techniek en productie waarin je goed verdient zonder dat je er hogere studies voor moet volgen.

ICT-technieker

De ICT blijft nog steeds een erg goedbetaalde sector en staat op de derde plaats na de chemie en de consultancy. Wil als ICT-technieker aan de slag, dan is een hoger diploma vaak niet nodig. On-the-jobtraining is hier geen loos woord, je leert immers veel al doende. Als ICT-technieker ben je bezig met de ICT-infrastructuur. Dat zijn niet alleen de high endtoepassingen, maar ook de klassiekers zoals de telefoons en de modems.

System engineer

Laat je niet afschrikken door de ‘engineer’ in de jobtitel. Het klopt, sommige bedrijven vragen voor deze functie kandidaten met een bachelor- of masterdiploma. Maar er zijn even goed vacatures voor mensen zonder hoger diploma. In deze job ga je netwerken installeren bij klanten en doe je de nazorg en het onderhoud. Of je staat in een groter bedrijf in voor de uitbouw en het onderhoud van het eigen netwerk.

Ambtenaar

De overheid zal je misschien niet meteen verwachten in een lijstje met goedbetaalde jobs. En toch, de lonen bij de overheid zijn dan wel vaak op voorhand vastgelegd, ze mogen er best wel wezen. Neem nu een uitvoerende job waarvoor geen hoger diploma nodig is. Volgens het Salariskompas van vacature.com krijg je daar in een administratie- en secretariaatsfunctie 1.632 euro bruto voor (met twee jaar anciënniteit). Ga je met die condities aan de slag als contractueel personeelslid bij de overheid, dan is het gemiddelde loon 2.065 euro. Meer dan een vierde extra, da’s niet slecht.

Technieker in de chemie

De sector waarin je gemiddeld het best verdient, is de chemie. Heb je een passie voor techniek, dan is een job als technieker in de chemie dus het beste van twee werelden. Je doet immers wat je graag doet én je wordt er nog eens goed voor betaald ook. Geef zeker niet op als je in de eerste vacature die je tegenkomt leest dat een bachelordiploma gewenst is. Er zijn ook vacatures voor techniekers in de chemie die geen hogere studies vereisen.

Operator in ploegenstelsel

Je loon wordt natuurlijk nog interessanter als je in ploegen werkt. De vergoeding voor nacht- of weekendwerk kan je maandloon immers mooi doen aandikken, bijvoorbeeld als operator. Zo krijg je per gewerkt uur tussen 20 uur en 6 uur een extra bedrag van 1,16 euro. Ben je vijftig jaar of ouder, dan is dat bedrag 1,41 euro. Daarnaast verdien je in dit soort jobs geregeld ook een aantrekkelijk basisloon.

