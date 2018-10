Goed verdienen en vaak thuis werken? Dit zijn de interessantste jobs Matthias Van Milders

22 oktober 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Voor zowat 1 op 6 werknemers staat thuiswerk op het programma. Je vindt hen in verschillende jobs. Dit kan je verdienen in enkele sectoren waarin thuiswerk vaak mogelijk is*.

ICT – gemiddeld brutoloon: 3.601 euro

Een computer en een internetverbinding, meer is vaak niet nodig om als it’er van thuis uit te werken. Als zelfstandige zou je elke dag vanuit je eigen stek kunnen werken. Maar ook verschillende it’ers in loondienst zouden in principe geregeld een dagje moeten kunnen thuiswerken. Software developers, webdesigners of programmeurs hoeven echt niet elke dag naar hun bedrijf te gaan.

Advies en consultancy – gemiddeld brutoloon: 3.563 euro

Als consultant of adviseur kom je uiteraard geregeld bij klanten over de vloer. Maar de momenten waarop je dat niet doet, kan je gerust thuis doorbrengen. Of je nu aan de slag bent als consultant op vlak van human resources, management of een ander domein: thuiswerk behoort tot de mogelijkheden.

Finance en boekhouden – gemiddeld brutoloon: 3.513 euro

Analyses doen, boekhoudingen nakijken of opstellen, adviezen voorbereiden: je kant het vaak doen zonder dat je de voordeur uit moet. Als accountant, boekhouder, financieel adviseur of business analist mag je gerust dromen van thuiswerk.

Marketing en communicatie – gemiddeld brutoloon: 3.265 euro

In verschillende marketing- en communicatiejobs is thuiswerk mogelijk, denk maar aan pr-adviseur, social media expert of zelfs communicatieverantwoordelijke. In deze jobs kan thuiswerk nodig en nuttig zijn. Dat communicatieplan of die nieuwe campagne werk je vaak sneller uit aan jouw bureau of keukentafel thuis.

Onderwijs – gemiddeld brutoloon: 3.166 euro

Philippe Geubels maakte zich er ooit op onnavolgbare wijze vrolijk om: “Een fulltime leraar werkt 21 uur per week en heeft 4 maanden vakantie. En een uur in het onderwijs, dat is maar 50 minuten.” Uiteraard is dat wat kort door de bocht: de meeste leerkrachten hebben ook nog een hoop thuiswerk in de vorm van verbeteringen, lesvoorbereidingen en andere taken.

Design, journalistiek en creatieve beroepen – gemiddeld brutoloon: 2.796 euro

In deze sector zijn nogal wat zelfstandigen actief, maar ook als medewerker van een bedrijf is thuiswerk best mogelijk. Copywriters, journalisten, grafisch vormgevers, vertalers, technisch tekenaar, designers: je vindt ze geregeld thuis achter hun fancy flatscreen of laptop.

* Looncijfers op basis van Salariskompas vacature.com.

Lees ook:

Dit moet je allemaal weten als je wil bijverdienen

Zo onderhandel je met je baas dat je toch af en toe mag thuiswerken

De baas zit niet te wachten op thuiswerk

Bron: vacature.com.