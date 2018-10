Goed betaald én toekomstperspectief: vijf mooie jobs in techniek en productie vacature.com productie en techniek

Technische beroepen komen veelvuldig voor in de lijst met knelpuntberoepen van de VDAB. Wij verzamelden vijf jobs in techniek en productie met een mooie toekomst.

Installateur van hernieuwbare energie

De Vlaamse regering heeft een klimaat- en energieplan. Daarin staat dat we meer gebruik moeten maken van duurzame energie. Vanaf 2021 zal Vlaanderen dan ook een tandje bijsteken op vlak van zon, wind en groene warmte. Concreet betekent dat: 12,6 miljoen zonnepanelen, 100.000 zonneboilers, 86.500 warmtepompen en 200 windmolens. En dat alles tegen 2030. Uiteraard moet iemand al die duurzame toepassingen installeren. Er is dus werk voor installateurs van hernieuwbare energie, bijvoorbeeld met specialiteit klimatisatie, zonnepanelen of warmtepompen.

Onderhoudsmecanicien

Een echte klassieker in de top-10 van de knelpuntberoepen volgens de VDAB is de onderhoudsmecanicien. Wie kiest voor werkzekerheid en houdt van techniek, kan veel kanten uit. De concrete jobinhoud van een onderhoudsmecanicien of een onderhoudstechnieker kan sterk verschillen. Je kan in dit beroep instromen met een secundair of bachelordiploma. Maar ook via het volwassenen- of het tweedekansonderwijs vind je werk als onderhoudsmecanicien.

Ingenieur

Bedrijven lijken wel te smeken om ingenieurs. Vooral industrieel en burgerlijk ingenieurs zijn gegeerd. Het tekort is zo groot dat bedrijven naar het buitenland lonken om geschikte kandidaten te vinden. Maar ook voor bio-ingenieurs is er meer werk dan het aantal vacatures doet vermoeden. Het mag duidelijk zijn: wil je een universitaire opleiding met een heel grote kans op werk, dan zijn ingenieursstudies een heel goed idee. Bijkomend voordeel: ingenieurs vind je in de meest uiteenlopende sectoren en functies. De keuzevrijheid krijg je er dus gratis bij.

Lees ook: Werken als ingenieur? Dit zijn zes aantrekkelijke werkgevers

Technisch-commercieel medewerker

Nog zo’n job die we in de top-10 van knelpuntberoepen terugvinden is die van technisch-commercieel medewerker. Zoals de naam zelf zegt, is voor deze job een combinatie van technische en commerciële vaardigheden nodig. De VDAB stelt vast dat commerciële medewerkers met technische competenties moeilijk te vinden zijn. Combineer jij commerciële flair met technische affiniteit, dan heb je dus een streepje voor. Wie in deze job start, heeft trouwens de kans om door te groeien naar een leidinggevende functie.

Automation engineer

Digitalisering zal een sterke invloed hebben op onze arbeidsmarkt. Er zullen jobs sneuvelen omwille van die digitalisering. Maar, zo becijferde technologiefederatie Agoria, voor elke job die verdwijnt komen er 3,7 nieuwe bij. Automation engineer is alvast een job met toekomst. Automatisering is immers een middel waarmee een bedrijf voorsprong kan nemen. Er wordt dan ook stevig op ingezet. Om dat allemaal in praktijk te brengen, is een automation engineer nodig.

