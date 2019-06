Gezocht: sterke bewakers (spierbundels geen must) Hermien Vanoost

14 juni 2019

08u00

Veiligheid staat al een tijdje helemaal bovenaan de maatschappelijk agenda. En dat vertaalt zich in extra opdrachten voor beveiligingsfirma's. De criteria om voor een job in aanmerking te komen, zijn mensenkennis, meertaligheid en interesse in technologie. Met de spierballen kunnen rollen, is trouwens geen vereiste. "Wij willen geen rambo's, maar 'kleine' psychologen.

Dat er op elke hoek van de straat een camera hangt, dat op festivals onze rugzakken ‘gefouilleerd’ worden, dat er aan de ingang van een winkel een beveiliger staat: we kijken er niet meer van op. Eind vorig jaar telde de FOD Binnenlandse Zaken in ons land al 18.406 bewakings- en beveiligingsagenten. Zij voeren steeds meer en ook alsmaar meer diverse opdrachten uit.

“Zeker in 2016 en 2017, na de aanslagen in Brussel, hebben we een piek ervaren”, vertelt Jean-Paul Van Avermaet, CEO van beveiligingsspecialist G4S en voorzitter van de Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen. “Veel overheden en bedrijven hebben toen bijkomende veiligheidsmaatregelen getroffen, wat de vraag aan het adres van private bewakings- en veiligheidsfirma’s heeft doen stijgen. Ook de economische bloei van de voorbije jaren heeft voor een push gezorgd. Organisaties wilden zich meer op hun corebusiness kunnen focussen en beslisten om de bescherming van hun site en eigendom aan een externe firma uit te besteden.”

Wetten Tobback en Jambon

Een andere verklaring voor de opmars van de sector ligt bij de wetgever. Die heeft de private spelers doorheen de jaren stelselmatig een breder speelveld gegeven. Het startschot daarvoor was de ‘wet Tobback’ van 10 april 1990. Die legde voor het eerst de spelregels vast waarbinnen private bewakingsfirma’s en -agenten mochten opereren. De wet zette onder andere richtlijnen uit over de plaatsing van alarminstallaties en de opvolging ervan in de alarmcentrales. Nieuwe bepalingen in de jaren daarna maakten verdere professionalisering en uitbreiding van de activiteiten mogelijk.

Een recente mijlpaal op dat vlak is de ‘wet Jambon’ van 2 oktober 2017. Die wet bepaalt onder andere dat private bewakers bij de toegang van een winkel of evenement een visuele controle van handtassen en rugzakken en een oppervlakkige betasting van kledij mogen doen. Op niet-publieke plaatsen (bijvoorbeeld aan de ingang van een bedrijf) mogen bewakingsagenten identiteitspapieren opvragen en op gevoelige plaatsen, zoals luchthavens en internationale stations, zijn ze zelfs bevoegd om de bagage en voertuigen te doorzoeken. Verder maakt de wet ook samenwerking met de politie mogelijk. Zo kan de politie voor de technische bediening van drones en voor het bekijken van beelden in de dispatchcenters van de politiezones assistentie vragen aan bewakingsagenten. “Maar voor alle duidelijkheid,” benadrukt Van Avermaet, “het is niet de bedoeling dat beveiligers betrokken worden bij politieonderzoek of -interventies met dwang. Onze mensen springen enkel bij voor preventie, onthaal, logistieke ondersteuning of administratie.”

Al die ontwikkelingen samen hebben ertoe geleid dat beveiligingsfirma’s, of toch zeker de grotere, bijna continu naar versterking zoeken. Securitas bijvoorbeeld hoopt dit jaar iets meer dan duizend nieuwe collega’s aan te trekken. “De ruime helft is bedoeld om de uitstroom op te vangen. De rest is zuivere groei”, reageert Tom Rommens, recruitment manager van Securitas Belgium, dat begin dit jaar het contract voor de bewaking van het nieuwe NAVO-hoofdkwartier in Brussel in de wacht sleepte. “In alle segmenten breiden onze activiteiten uit, in de retail en de industrie, maar ook in omgevingen met een hoog risico, zoals de luchthaven of legerkazernes. Voor die jobs leiden we gespecialiseerde beveiligingsagenten op, die bijvoorbeeld ook gemachtigd zijn om wapens te gebruiken.”

Vrouwen welkom

Volgens Rommens en Van Avermaet komt een ruime groep mensen voor de job van bewakingsagent in aanmerking. “Waar wij allesbehalve naar op zoek zijn, zijn spierbundels”, zegt Rommens. “We willen vooral mensen met sterke sociale vaardigheden, die in staat zijn om de rust terug te brengen.” Van Avermaet treedt hem bij: “Wij willen geen rambo’s, maar ‘kleine’ psychologen, mensen die zelf de kalmte kunnen bewaren en weten hoe ze conflicten kunnen ontmijnen.” Om die reden moedigt hij graag ook meer vrouwen aan om voor de job van beveiliger te solliciteren. “Er is geen enkele reden waarom vrouwen dit werk niet zouden kunnen, integendeel. Ik denk dat vrouwelijke inbreng net heel nuttig is. En tot mijn grote tevredenheid slagen we er hoe langer hoe meer in om vrouwen daarvan te overtuigen. Zowat een derde van de meer dan duizend nieuwkomers is nu een vrouw. Op het totale personeelsbestand komen we nu boven 21 procent uit.”

Ook doorslaggevend tijdens het selectieproces is talenkennis. Zeker voor opdrachten in het Brusselse verwachten de bewakingsfirma’s dat medewerkers minstens drie talen spreken. “Het kan natuurlijk niet dat mensen in nood je iets komen vertellen en dat je hen niet kunt begrijpen”, verklaart Rommens. “Voor kortgeschoolde kandidaten blijkt die meertaligheid vaak een struikelpunt. Via taaltrainingen proberen we dat bij te werken, om hen zo alsnog klaar te stomen.” Die extra inspanningen aan werkgeverszijde zijn vandaag hard nodig, aangezien er meer vraag naar bewakingsagenten is dan dat er geschikte kandidaten zijn. Het beroep duikt zelfs op de knelpuntberoepenlijst van de VDAB op. Om toch voldoende instroom te krijgen, werken de grotere bedrijven nauw met de VDAB en Actiris samen. Volgens Rommens met succes: “We hebben zo al verschillende langdurig werklozen opnieuw kunnen activeren.”

Een derde sleutel waarmee beveiligingsagenten tegenwoordig (en in de toekomst wellicht nog meer) het verschil maken, is technologisch inzicht. “Elektronische hulpmiddelen worden hoe langer hoe belangrijker om deze job uit te oefenen”, verklaart Robert Vanderhoydonc, hr-directeur bij Seris, een andere grote speler in België. “Technologie maakt het werk ook gevarieerder. Het is niet meer zo dat beveiligingsagenten uren aan een stuk naar een computerscherm turen. Camera’s bijvoorbeeld zijn intussen zodanig intelligent dat ze zelf de beveiligingsagenten verwittigen als er zich iets abnormaals voordoet. Aan hen om de beelden juist te interpreteren. Sinds de wet Jambon mogen bewakingsagenten ook zogenaamde sweepings uitvoeren; een elektronisch veiligheidsonderzoek om afluisterapparatuur op te sporen. En wacht maar tot de wetgeving rond het gebruik van drones helemaal op punt staat. Dat zet opnieuw deuren open.”

Positief imago

Bij het grote publiek is er alleszins veel respect voor het werk dat beveiligingsagenten doen. In een recente enquête in opdracht van het Sociaal Fonds van de bewakingssector geven mensen aan zich op hun gemak te voelen als er een bewaker in de buurt is. “Het beeld is positiever dan verwacht en dan de bewakingsagenten zelf inschatten”, vertelt Van Avermaet op basis van die recente imagostudie. “Dat is een opsteker voor iedereen in het veld. Het laatdunkende beeld dat mensen vroeger wel eens van bewakers hadden, is verdwenen.”

