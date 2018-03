Gezocht: 2.000 automechanici Sleutel tot werkzekerheid: autotechniek studeren Redactie

22 maart 2018

00u00 0 vacature.com Er dreigt een groot tekort aan autotechnici: er zijn meer dan 2.000 vacatures, terwijl er vorig schooljaar amper 1.350 studenten afstudeerden. Nochtans is auto's repareren tegenwoordig eerder een echte technologiejob. "Maar die klik hebben ouders en studenten nog niet gemaakt."

"In auto's zitten tegenwoordig 50 minicomputers. Als er eentje kapot gaat, rijdt je auto niet meer. Dat oplossen, is toch wat anders dan nieuwe remblokken monteren", zegt Jordy Coels (20, foto), student autotechnologie aan de Thomas More-hogeschool. Hij beseft goed dat de uitdagingen in zijn toekomstige job groter dan ooit worden. "De technologie is in volle ontwikkeling, met elektrische motoren, autonome auto's en alternatieve brandstoffen: het is nog lang niet duidelijk met welk soort motor en auto we in de toekomst zullen rijden. Maar ík zal er wel aan moeten werken."

De autosector heeft dringend nood aan studenten als Jordy, zegt Pierre De Cannière, verantwoordelijke van het opleidingscentrum van BMW in Bornem. Want uit cijfers van sectororganisatie Traxio blijkt dat er zo'n 2.000 openstaande vacatures voor technici zijn. De instroom van afgestudeerden kan dat gat niet dichten: vorig schooljaar zijn er in Vlaanderen maar 1.350 studenten uit opleidingen automechanica in het middelbaar gekomen. "Dat heeft verschillende oorzaken. Het loon van een autotechnicus is nog altijd aan de lage kant. En er zijn de ouders die hun kinderen liever in 'hogere' richtingen proberen te sturen, ondanks de jobzekerheid." Ook de opleidingsdirecteur autotechnologie aan Thomas More spreekt van een perceptieprobleem. "Een job in de autobranche is een technologiejob geworden. Maar die klik hebben veel ouders en studenten nog niet gemaakt", zegt Wouter Lutin.

Thomas More werkt sinds dit jaar samen met BMW: zes studenten - onder wie Jordy - mogen er een deel van hun opleiding volgen. Ook de Vlaamse overheid probeert het gat op de arbeidsmarkt te dichten, onder meer met duaal leren en met 'Diagnose Car', een project waarbij scholen moderne auto's ter beschikking krijgen en waarbij leerkrachten opgeleid worden. "En het studieaanbod wordt geactualiseerd", zegt minister Crevits. "Ook de autosector zal mee kunnen bepalen wat leerlingen in de richting 'Autotechnieken' moeten kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen." (SSL)