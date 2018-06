Gepest op het werk: "Ik kreeg promotie en de dag nadien praatte geen enkele collega nog tegen mij" Katelin Raw

22 juni 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Pestgedrag op het werk komt in verschillende vormen voor, van gemene binnensmondse opmerkingen tot openlijke pesterijen in de vergaderzaal. De psychosociale gevolgen daarentegen zijn eenduidig verregaand als niet tijdig wordt ingegrepen. Dat leren we uit de volgende verhalen, anoniem gemaakt om de privacy van de getuigen te respecteren.

Els krijgt het hard te verduren van haar leidinggevende

Els werkt sinds een aantal jaar als onthaalbediende voor een zorginstelling. Haar leidinggevende is onvoorspelbaar in haar verwachtingen en openlijk kritisch. “Ze vraagt vreemde, kleine dingen van me. Ik moet mijn schrijfgerei op plaats X van mijn bureau leggen, documenten op plaats Y. Ik neem vitaminen voor mijn gezondheid, en krijg daarover de opmerking dat er geen ‘drugs’ aan de receptie mogen liggen.”

De evaluaties die Els krijgt van haar bazin gaan niet over haar prestaties op het werk, maar over persoonlijkheidstrekken. “Natuurlijk zou ik graag duidelijke evaluatiecriteria en input van meer dan een collega krijgen. Maar ze zegt gewoon dat als ik iets verkeerd doe, ik kan vertrekken en er met niemand over mag praten. Ook heeft ze al regelmatig laten vallen dat ik “veel geld kost”. Haar gedrag maakt me erg onzeker, en de situatie creëert een onveilige werksfeer voor mij.”

Leen kreeg promotie én alle oud-collega's tegen haar

“Een jaar geleden voerde ons bedrijf een herschikking door”, begint Leen. “Ik kreeg promotie, en de dag erop praatten mijn collega’s plots niet meer tegen mij. De steun en het vertrouwen dat ervoor leefde tussen ons, was in een klap verdwenen.” Om wat afstand te bewaren, begon Leen vier-vijfde te werken. Maar ze moest dezelfde hoeveelheid werk verzetten en drukke periodes overbruggen zonder steun van haar collega’s. Ook haar eigen leidinggevende had geen oor naar haar vraag om extra hulp: “Hij antwoordde gewoon dat het mij voordien ook gelukt was om het in die piekperiodes alleen gebolwerkt te krijgen. Ik voelde mij niet begrepen. De stress kroop in mijn nek en schouders. Ik had geen zin meer om te werken, ik was altijd moe en kon toch de slaap niet vatten, ik verdroeg geen prikkels…”

Ondertussen is Leen al een tijdje in ziekteverlof omwille van een burn-out. Het gaat beter, en ze wil terug aan de slag, maar heeft al aangegeven aan haar hr-afdeling dat ze wil overgeplaatst worden. “Ik ben positief ingesteld, maar mijn oud-collega’s zijn negatief over alles. Ik wil me daartegen beschermen.”

Marc wordt opzettelijk gesaboteerd door een oudere collega

Marc is een enthousiaste jonge leerkracht, maar voelt zich na drie jaar op dezelfde school niet meer goed in zijn vel. “Ik engageer me voor inzamelacties en neem deel aan werkgroepen, maar ervaar erg veel tegenwind van een oudere collega. Hij breekt mijn initiatieven af en geeft openlijk commentaar op mijn ideeën in het leraarslokaal.” Daarbij komt kijken dat Marc voor lesmateriaal rekent op die oudere collega, die hetzelfde vak geeft, maar hij krijgt de gevraagde informatie gewoon niet.

“Bovendien zie ik dat hij andere leerkrachten voor zijn kar spant, en zo voor verdeling zorgt in de groep. Toen ik de uitnodiging voor een etentje onder collega’s een dag te laat in de bus kreeg, was de maat vol voor mij.” Marc stapte naar de vertrouwenspersoon, die een dialoog tussen de collega’s tot stand bracht. Die bemiddeling is vaak een eerste stap naar wederzijds begrip, en een uiteindelijke oplossing.

Lees ook:

Wegkijken of helpen: wat doe jij als je collega gepest wordt?

Zo (h)erken je pesterijen op het werk

Als naar het werk gaan een hel wordt

Bron: vacature.com.