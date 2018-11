Gemiddeld 3.445 euro loon en 25 vakantiedagen: de bouwsector zoekt werknemers



08 november 2018

De Bouwbarometer van de Bouwunie stijgt: 80 procent van de ondernemers is optimistisch over het economisch klimaat en de eigen bedrijfssituatie. 25 procent van de werkgevers in de sector geeft zelfs aan extra werknemers te willen aannemen, in de eerste plaats

Ingenieurs

Met stip bovenaan het lijstje ‘meest gevraagde profielen in de bouwsector’: ingenieurs. Aan het hoofd van elk bouwproject staat een sterke werfleider met een ingenieursdiploma. Denk niet alleen aan Bouwkunde, maar ook aan Architectuur. Een absolute must is een rijbewijs B. Niet jij, maar de werf bepaalt waar je de komende maanden – soms zelfs jaren – elke dag naartoe pendelt.

Ook ingenieurs die net van de universiteitsbanken komen, vinden in de bouwsector een goede werkgever. Met een juiste attitude en analytisch inzicht schop je het in no time tot werfleider.

Techniekers

De meest polyvalente groep is de bouwsector is die van de technische talenten. Van mechanieker tot schrijnwerker en kraanbestuurder: niet de duur van je scholing telt, wel je expertise. Als je een technische opleiding genoot, zit de kans er dik in dat de bouwsector je met open armen ontvangt.

Als technicus ben je een onmisbare schakel in een lange productieketting. Een goed afloop van het bouwproject is het doel, en in dat opzicht ben je een absolute teamspeler. De bouwsector staat niet enkel voor ingenieurs garant voor doorgroeimogelijkheden. Ook als technicus schop je het tot ploegbaas.

Financiële medewerkers

Terwijl de ingenieurs en de techniekers hun handen vuilmaken op de werf, zorgen de financiële medewerkers op het hoofdkantoor voor de gezonde groei van het bouwbedrijf. Sales representatives gooien hun verkooppraatjes in de strijd om nieuwe project binnen te halen, zowel in binnen- als buitenland. Boekhouders houden op hun beurt het financieel proces van A tot Z zorgvuldig in de gaten: betalingen van facturen opvolgen, lonen van de collega’s uitbetalen en de goede verstandhouding met leveranciers onderhouden.

Je hoeft met andere woorden niet per se een passie voor bouwen te hebben. De sector is gewoon als werkgever ook interessant om in de gaten te houden: volgens de gegevens van het laatste Salariskompas van vacature.com ligt het gemiddeld bruto maandloon in de sector op 3.445 euro en krijg je 25 vakantiedagen.

