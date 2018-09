Geen STEM-studie, toch snel een job? Het kan met deze opleidingen

Loes Liemburg

04 september 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com We horen vaak dat er in STEM-richtingen veel knelpuntberoepen zijn. Maar wat als je totaal niet geïnteresseerd bent in technologie of wiskunde? Geen zorgen, ook dan zijn er voor jou genoeg kansen op de arbeidsmarkt!

Het nieuwste schoolverlatersrapport van de VDAB biedt een handig aanknopingspunt bij je studiekeuze. Het laat haarfijn zien met welke opleiding je snel een job vindt. En nee, dat zijn echt niet alleen STEM-richtingen (science, technology, engineering of mathematics).

Met een opleiding hotelonthaal bijvoorbeeld, administratie of toerisme & recreatie heb je uitstekende kansen op de arbeidsmarkt. Ook met een zorgopleiding zit je goed: de thuiszorg, jeugdzorg maar ook richtingen als vroedkunde en verpleegkunde scoren heel goed op het aantal schoolverlaters dat binnen een jaar werk vindt.

Sowieso zien de baankansen van schoolverlaters er volgens de VDAB steeds beter uit. In 2016 verlieten 77.365 jongeren de schoolbanken, en een jaar later was 10,5% van hen werkzoekend. Dat is het laagste percentage in zes jaar tijd.

Lees ook: Goed verdienen zonder hoger diploma: het kan!

Met deze niet-STEM-opleidingen maak je de meeste kans op een job:

BSO3

Slagerij – fijnkosttraiteur: 0% werkzoekenden na een jaar

Hotelonthaal: 0%

Dieetbakkerij: 3,2%

Restaurantbedrijf en drankenkennis: 6,2%

Wereldgastronomie: 6,3%

Thuis- en bejaardenzorg: 6,4%

TSO3

Toerisme en recreatie: 2,4% werkzoekenden na een jaar

Administratie vrije beroepen: 3,1%

Internationaal transport en goederenzending: 4,5%

Esthetische lichaamsverzorging: 5,5%

Integrale veiligheid: 6,2%

Hotel: 6,3%

Jeugd- en gehandicaptenzorg: 7%

TIP: Toon me alle jobs waarvoor je een diploma secundair onderwijs nodig hebt

Professionele bachelor

Orthopedie: 0% werkzoekenden na een jaar

Verpleegkunde: 0,5%

Logopedie en audiologie: 0,7%

Vroedkunde: 1,4%

Pedagogie van het jonge kind: 1,8%

Ergotherapie: 2,2%

TIP: Toon me alle jobs waarvoor je een bachelor diploma nodig hebt

Master

Verpleegkunde en vroedkunde: 0% werkzoekenden na een jaar

Management en beleid van de gezondheidszorg: 0%

Tandheelkunde: 0%

Economische wetenschappen: 0%

Sociaal-economische wetenschappen: 0%

Archeologie: 0%

Geneeskunde: 0,3%

TIP: Toon me alle jobs waarvoor je een master diploma nodig hebt

Lees ook:

Met deze opleidingen word jij een IT-expert

In deze vijf jobs liggen ze echt niet wakker van jouw diploma

Dit zijn de meest gevraagde technische profielen op de arbeidsmarkt

Bron: vacature.com.