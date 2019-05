Gesponsorde inhoud Geen sleur meer voor winkelbediende Anja Lidl brengt variatie in de werkdag van zijn medewerkers LIDL Winkelbedienden

28 mei 2019

12u00

Bron: vacature.com 0

Rekken vullen en de kassa bedienen, dat is waar we aan denken bij het werk van een winkelbediende. Bij warenhuisketen Lidl zien ze dat anders en staan ze erop om een gevarieerd takenpakket te geven. Tot grote tevredenheid van de medewerkers. “Vervelen doe ik mij hier nooit”, getuigt Anja, die sinds een jaar in de winkel in Zoersel werkt. Word jij haar nieuwe collega?

Woensdagmiddag, 15u. Anja heeft de late shift bij Lidl in Zoersel en controleert of er nog voldoende groenten en fruit en vlees en vis in de winkel liggen. Vervolgens trekt ze naar het magazijn om een nieuw levering non-food uit te pakken. Wanneer het in de winkel even later piekuur is, springt ze voor een halfuur aan de kassa bij. Net voor sluitingstijd doet ze nog een rondje met de poetsmachine en stelt ze samen met de collega’s de winkel op punt voor de volgende dag.

Elke dag is anders

Om maar te zeggen: werken bij Lidl is allesbehalve eentonig. Voor Anja was het zelfs een van de belangrijkste redenen om er te solliciteren. “Bij mijn vorige werkgever, een speelgoedwinkel, stond ik elke dag op dezelfde afdeling en sloeg de verveling al eens toe. Hier ben ik de hele dag in de weer en is er veel afwissling in de taken. Taken worden aan het begin van de dienst uitgedeeld, wat maakt dat ik de ene keer voor het brood en de andere keer voor de koeling of de non-food verantwoordelijk ben. Ik vind het leuk om het ene moment aan de kassa, dicht bij de klanten, te staan en het andere moment achter de schermen bezig te zijn. Zo is elke werkdag een verrassing.”

De afwisseling maakt ook dat Anja van alles in de winkel op de hoogte is. Handig wanneer een collega pauze heeft of ziek is. Anja: “Wie bij Lidl start, krijgt 12 uur opleiding. In die tijd leer je alle delen van de winkel kennen. De eerste kennismaking verloopt via een online leertool, opgebouwd aan de hand van filmpjes en korte tests. Daarna neemt een collega uit de winkel je onder haar vleugels en leer je de praktijk stap voor stap kennen. Je mag op je twee oren slapen: bij Lidl laten ze je nooit aan je lot over. Er is veel aandacht voor opleiding en ontwikkeling.”

Leuke sfeer, correct loon

Dat laatste blijkt ook uit haar eigen parcours. Hoewel Anja nog maar een jaar in dienst is, vroeg de store manager van Zoersel haar al of ze opleider wou worden, iets waar ze volmondig ja op geantwoord heeft. “Uit ervaring weet ik hoe belangrijk die eerste werkweken zijn. Ik zal er alles aan doen om mijn nieuwe collega’s een fijne start te laten maken.”

Over de vraag of ze haar eigen vrienden zou aanraden om bij Lidl te solliciteren, moet Anja evenmin lang nadenken. “Zeker en vast! De werksfeer is prima en collega’s springen voor elkaar in de bres. Dat is heel veel waard, vind ik. Behalve variatie en doorgroeimogelijkheden krijg je bij Lidl ook werkkledij en een mooi loon. Niet twijfelen dus, maar gewoon solliciteren. (lacht)”

