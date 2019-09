Geen diploma, wel een job: zo speel je het slim Joni Horemans

19 september 2019

08u01

Bron: vacature.com 0 Jobs 9,2 procent van de jongeren verliet in 2017 de schoolbanken zonder middelbaar diploma, dat blijkt uit het recentste schoolverlatersrapport van VDAB. We gingen na hoe je ook zonder diploma je slaagkansen op de arbeidsmarkt verbetert.

Leer goed solliciteren

Als je een job wil, moet je sowieso eerst een gesprek bij een werkgever weten los te peuteren. En dat betekent dat je moet werken aan je sollicitatievaardigheden. Een knaller van een motivatiebrief is het minste wat je nodig hebt, en dan liefst één zonder spelfouten. En een cv dat een duidelijk overzicht geeft van jobs die je al deed en wat je zo allemaal kan.

Lukt het toch niet zo vlot, dan kan je aankloppen bij VDAB voor sollicitatietraining. Deze overheidsdienst is dé specialist op vlak van werk en alles wat daarbij komt kijken. Misschien kunnen ze er zelfs een goed woordje voor je doen bij een potentiële werkgever. VDAB-begeleiders staan je van begin tot eind bij in je zoektocht naar een gepaste baan. Hetzelfde geldt trouwens voor uitzendbureaus en PWA-kantoren. Als je het toch liever alleen uitzoekt en op eigen houtje wil blijven solliciteren, dan vind je altijd interessante jobs in onze vacaturedatabank.

Tip: Solliciteren begint bij een goed cv en een vlotte motivatiebrief.

Compenseren met ervaring

Soms lees je wel eens in een vacature: diploma x óf gelijkgesteld door ervaring. Stel dat je al enkele jaren in de verkoop werkt, maar geen specifiek diploma hebt gehaald in die richting, dan maak je hier bijvoorbeeld een kans.

Maar wat als je echt pril de school verliet en nog niet echt werkte? Starters onderschatten vaak hoezeer ze het verschil kunnen maken met bijvoorbeeld de vakantiejobs die ze al deden of met werkervaring als vrijwilliger of een onbetaalde stage. Klopt, je ontvangt hier meestal geen of zeer weinig loon voor, maar die tijdelijke investering geeft jou wél de kans om cruciale praktijkervaring op te doen. Dan is dat cv toch ook weer wat minder leeg.

Werkplekleren

Via VDAB kan je ook solliciteren voor een werkgerichte opleiding zoals IBO. Je tekent dan voor enkele maanden een leercontract bij een werkgever, waarna die je vast in dienst neemt. Gedurende je leerperiode ontvang je een bescheiden vergoeding, en leer je bovenal de kneepjes van het vak. Wanneer je overeenkomst afloopt en je het goed deed, is de werkgever verplicht je een contract voor onbepaalde duur met marktconform loon aan te bieden.

Lees ook: Duaal leren: wat houdt dat nu precies in?

Andere troeven

Aangezien je geen diploma hebt om mee uit te pakken, zul je daarnaast op andere troeven moeten rekenen. Motivatie is er één van, en het feit dat sommige sectoren met zware tekorten kampen is een andere. Steeds meer bedrijven doen momenteel moeite om zélf personeel voor bepaalde functies op te leiden. De selectie gebeurt dan vaak op basis van algemene vaardigheden, enthousiasme en eigenschappen die je al dan niet goed in een profiel doen passen. Zeker in technische onderhoudsfuncties liggen hier kansen voor het grijpen voor schoolverlaters zonder diploma. Speur naar woorden als ‘traineeship’ en ‘opleidingen’ als je doorheen de vacatures surft, en je vindt vast wel iets waar je voor in aanmerking komt.

Tip: Bekijk hier de vacatures waar je geen hoger diploma én geen 5 of 10 jaar ervaring voor moet hebben.

