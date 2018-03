Ga voor maximale werkzekerheid met deze jobs Matthias Van Milders

13 maart 2018

08u00

Bron: vacature.com 1 Vacature.com Vind je langdurige werkzekerheid belangrijk bij de keuze van een job? Dan is de keuze voor een knelpuntberoep best slim. Elk jaar lijst de VDAB de beroepen op waarvoor werkgevers haast op blote knieën smeken om kandidaten.

In de bouw

Jobs in de bouw zijn een klassieker in de lijst met knelpuntberoepen. De huidige gunstige conjunctuur scherpt de vraag naar geschikt technisch personeel alleen maar aan. Opmerkelijk is dat het zowel om leidinggevende als uitvoerende profielen gaat. Je kan zowel met een diploma hoger onderwijs als een diploma bouw uit het secundair onderwijs aan de slag. Zo zijn er onder meer vacatures voor werfleider-conducteur, technicus studiebureau en calculator.

In de industrie en productie

Meer dan de helft van de top tien van de knelpuntberoepen zijn technische functies. Nieuw is dat niet, volgens de VDAB is de nood aan invulling van technische jobs al tien jaar erg hoog. Het gaat daarbij niet alleen om een kwantitatief tekort. Ook op kwalitatief vlak is er vaak een mismatch. Ben je op de hoogte van de nieuwste technieken, flexibel en polyvalent, dan lijkt de weg naar een werkzekere job open te liggen. Ben je daarenboven ook nog eens mobiel, dan zijn je keuzemogelijkheden groot. Diverse bedrijven zijn momenteel dringend op zoek naar technisch adviseurs (ook commercieel), technici voor industriële installaties en onderhoudsmecaniciens.

Lees ook: deze bedrijven snakken naar techniekers

In de ICT

De ICT-sector blijft erg interessant voor wie werkzekerheid hoog in het vaandel voert. In de top tien staat één beroep, maar in de ruimere lijst met knelpuntberoepen komen nog meer ICT-jobs voor. Een ICT-opleiding blijft na al die jaren dus nog steeds een goede keuze.

In de transportsector

Op de Belgische snelwegen rijden heel wat trucks uit andere Europese landen. Maar ook voor Belgische vrachtwagenchauffeurs is er nog werk. De job staat al even bij de zwaarste knelpuntberoepen.

In de zorg

De social profitsector ondervindt weinig invloed van conjuncturele schommelingen. De nood aan zorg is er en blijft bestaan. De toenemende vergrijzing werkt die alleen maar in de hand. Verpleegkundige is de job die helemaal bovenaan de lijst met knelpuntberoepen staat.

In de administratie

Sommige jobs hebben specifieke arbeidsomstandigheden die niet iedereen ziet zitten. Kan je goed om met onregelmatige werkroosters, en hoge werkdruk en het streven naar het behalen van targets? Dan is de job in een callcenter misschien wel iets voor jou. De werkzekerheid is alleszins erg groot.

