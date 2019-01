Ga je solliciteren? Deze 5 vragen krijg je zeker voorgeschoteld Kristina Rybouchkina

15 januari 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Tijdens een sollicitatiegesprek wil je natuurlijk de best mogelijke indruk maken. Het geheim om daarin te slagen? Een goede voorbereiding! Wij vroegen aan arbeidsmarktexpert Katrin Van de Water van Passion for Work welke vragen recruiters het vaakst stellen. Je kan dus nu al beginnen nadenken over je antwoorden.

1. “Ken je ons bedrijf een beetje?”

Zoek voor je sollicitatie zo veel mogelijk info op over het bedrijf waar je op gesprek gaat. Lees hun website door, zodat je goed weet wat de kernactiviteiten zijn, maar vergeet niet om ook een kijkje te nemen op sociale media zoals LinkedIn en Facebook. Daar kan je meestal leuke weetjes verzamelen. Nog een tip: ga na waarmee je potentiële werkgever het laatst in het nieuws is geweest (Google News is je vriend). Zo toon je dat je ook mee bent met de recentste ontwikkelingen.

2. “Omschrijf jezelf in één woord”

Het is voor niemand evident om de essentie van zijn/haar persoonlijkheid in één woord te vatten. Roep hier gerust de hulp in van familie en vrienden om het beste antwoord te vinden op die vraag. Hoe zouden zij jou beschrijven? Ben je in hun ogen heel behulpzaam? Empathisch? Perfectionistisch? Rechtdoorzee? Kies voor een eigenschap die je toch op een of andere manier kan linken aan de job waarvoor je solliciteert. Leuk dat je mama en je beste vriendin jou heel sportief of stijlvol vinden, maar in het kader van een jobzoektocht is dat natuurlijk alleen relevant als je toevallig aan de slag wil in de sport- of modebranche.

3. “Waarom ben jij de juiste persoon voor deze job?”

De kunst is hier om een zelfzeker antwoord te geven en toch niet arrogant over te komen. Zeg dus niet: ‘Omdat ik de beste ben’ of ‘Ik weet het niet, misschien omdat ik in de buurt woon?’. Zet ook hier op voorhand je sterke punten op een rijtje en denk na hoe die troeven van jou aansluiten bij de vacature. Zie je in de openstaande job mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen? Ook dat is een reden waarom jij de juiste persoon bent voor de functie! Want als jij leergierig en enthousiast bent, is dat een win-win voor jou én voor het bedrijf.

4. “Waarom moest/ging je weg bij je vorige werkgever?”

Wat de situatie ook was, spreek nooit kwaad over je vorige werkgever. Dat is allesbehalve professioneel. Je kan wel antwoorden dat je vroegere job niet helemaal bij je paste, of dat je waarden niet (meer) stroken met die van je voormalig bedrijf. Of zeg dat je het tijd vond voor een nieuwe uitdaging, omdat je weinig bijleerde of niet kon doorgroeien. Je antwoord moet wel kloppen met de realiteit. Is er bijvoorbeeld een conflict geweest, zeg dat dan eerlijk, zonder er diep op in te gaan. De kans is groot dat de recruiter het toch ontdekt tijdens een referentiecheck.

5. “Heb jij nog vragen?”

Vroeger was het de gewoonte dat de recruiter de ene vraag af na de andere afvuurde. Tegenwoordig lijken sollicitaties steeds meer op echte gesprekken, waarbij beide partijen met elkaar in dialoog gaan. Waarschijnlijk krijg je in de loop van je sollicitatie dus heel wat mogelijkheden om zelf vragen te stellen. Wees niet bang om daar gebruik van te maken. Iemand die geen vragen stelt, komt ongeïnteresseerd over. Je kan eventueel polsen hoe het komt dat de vacature waarvoor je solliciteert openstaat of wat de doorgroeimogelijkheden zijn. Alleen vragen rond vakanties zijn een no go tijdens een eerste gesprek. Wacht op het vermelden van verloning tot de rekruteerder een voorzet in die richting geeft.

Bron: vacature.com.