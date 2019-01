Françoise Chombar, STEMinist: "Meisjes even geschikt voor wetenschap en techniek als jongens” vacature.com productie en techniek

29 januari 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Is techniek een mannenzaak en krijgen vrouwen er massaal de kriebels van? Het is een mythe die voor eens en altijd de wereld uit mag. Vlaanderen wil meer meisjes en vrouwen in technisch-wetenschappelijke opleidingen en beroepen. Want een genderevenwicht biedt alleen maar voordelen, zelfs op wereldvlak.

Françoise Chombar is voorzitter van het STEM-platform (Science, Technology, Engineering en Mathematics), een onafhankelijke groep experten die de Vlaamse Regering advies geeft en prioriteiten voorstelt op het vlak van STEM. Chombar noemt zichzelf een STEMinist: een feminist die zich inzet voor meer genderevenwicht in wetenschappen, techniek en technologie: “We leven in een technologische wereld die steeds sneller verandert. De STEM-sector heeft het potentieel om wereldproblemen op te lossen. Denk maar aan de klimaatverandering, honger in de wereld, een gebrek aan energie, schone lucht of water.”

“Wetenschappelijke en techn(olog)ische kennis geeft een zekere macht. Het is dus heel belangrijk wie die kennis vertegenwoordigt. Een genderevenwicht maar ook een cultureel evenwicht is hierbij geen luxe maar een noodzaak.”

Tip: Bekijk hier alle jobs in techniek en hier alle jobs in de wetenschappen.

Genderevenwicht: een win-win

Chombar geeft twee redenen waarom een genderevenwicht zo belangrijk is: “De motivatie om voor wetenschappen en techniek te kiezen, ligt bij meisjes of vrouwen anders dan bij jongens of mannen. Meisjes leggen meer de nadruk op het (vooruit)helpen van mens en planeet en het waarom. Jongens ook, maar bij hen draait het ook meer om de techniek op zich. Je merkt het ook in de omgang in een team: vrouwen zijn doorgaans betere teamspelers.”

“De tweede reden is dat er een beter evenwicht is in een team wanneer dat bestaat uit een mooie mix van vrouwen en mannen. Hoe diverser het team, hoe meer innovatieve ideeën het voortbrengt. Dat leidt tot betere producten en diensten en levert dus een win-win op voor iedereen, zelfs tot op wereldvlak.

Lees ook: STEM-opleidingen moeten nijpend tekort aan ingenieurs counteren

Meer instroom van meisjes

Tot op vandaag heerst er nog steeds een grote genderkloof op economisch vlak en op STEM-gebied. Chombar: “Als meer en meer meisjes kiezen voor een technische opleiding, zal er automatisch een groter genderevenwicht komen. Maar die instroom moet er dus zijn. De industrie en economie is in elk geval vragende partij. Ook in het onderwijs en in de academische wereld schreeuwen ze naar meer vrouwen in de STEM-opleidingen.”

Laat het nut van STEM inzien in de praktijk

Waarom stromen er dan nog steeds te weinig meisjes in? Volgens Chombar moet er een duidelijkere link zijn tussen technisch-wetenschappelijke vakken en hun maatschappelijke relevantie. “Jonge mensen moet meer beseffen dat we met deze kennis zowel de economie als de ecologie vooruit kunnen helpen. Vandaar dat het STEM-platform pleit voor het aanbieden van geïntegreerde wetenschappen in het secundair onderwijs: dat we náást de aparte vakken wiskunde, fysica, economie en chemie, ook een omgeving creëren waarbinnen alle vakken samenkomen. Waar leerlingen het geleerde kunnen toepassen in hun omgeving, in de echte wereld. Er wordt nog te veel lesgegeven zonder dat het tastbaar wordt, en dan loop je het risico dat jongeren er het nut niet van inzien en afhaken. Jongeren zijn juist geëngageerd om de wereld te verbeteren, we moeten dat vlammetje wakker houden. Dat geldt zowel voor jongens als voor meisjes.”

Meisjes moeten niet kiezen tussen brains of beauty

Chombar ziet totaal geen reden waarom meisjes minder geschikt zouden zijn voor wetenschap en techniek. “Er is geen enkel bewijs waarom het vrouwelijke brein dit minder zou aankunnen, of waarom het meisjes minder zou interesseren. Het is een fabeltje dat lang in stand gehouden werd. Wij hebben ook de taak als ouder om stereotypen de wereld uit te helpen: geef je zonen en dochters mee dat meisjes niet moeten kiezen tussen brains of beauty en dat ook zij baas én mama kunnen worden.”

Tip: Bekijk alle openstaande vacatures in techniek.

Lees ook:

Technische sector in gevaar? Er komen meer robots, maar ook meer jobs

Ook laaggeschoolde techniekers zullen meer moeten bijscholen in een digitale economie

De 10 technische profielen van de toekomst

Bron: vacature.com, STEM-platform Vlaamse Regering. Tekst: Anneleen De Leyn.