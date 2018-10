Financiële opleidingen zetten meer in op een mix van IT-kennis en soft skills

26 oktober 2018

11u30

Jongeren met interesse voor de financiële wereld kunnen in heel wat hogescholen en universiteiten terecht. In welke mate houden onze onderwijsinstellingen nu al rekening met de snel veranderende digitale realiteit in de financiële sector?

“Wij leiden onze studenten op tot consultants die hun klanten begeleiden met fiscaal en financieel advies. Ze zijn gegeerd om hun technische skills en communicatieve vaardigheden”, zegt Thomas Heynderickx, opleidingshoofd Accountancy-Fiscaliteit aan de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen. “De toenemende digitalisering van uitvoerende taken geeft onze jonge professionals nu de ruimte om zich nog meer op toe te leggen op analyse, creatieve oplossingen en relatiemanagement. Daarom maken wij onze studenten vertrouwd met gespecialiseerde applicaties en besteden we meer aandacht aan het versterken van sociale vaardigheden en teamwerk. Samen met onze partnerbedrijven passen we ons curriculum continu aan om een future-proof opleiding te kunnen blijven garanderen. Onder meer de practica met bedrijfsjury, de evaluatie en de eindstage zijn tegenwoordig sterk gericht op teamwerk en adviesverlening. Ook organiseren we een tweedaags bootcamp rond de soft skills die onze studenten moeten verwerven om goed voorbereid te zijn op de uitdagingen van pakweg 2030.”

“Onze studenten Accountancy-Fiscaliteit leren doorheen de opleiding met verschillende boekhoudprogramma’s werken”, vertelt Katrijn Claes, opleidingshoofd Bedrijfsmanagement aan de Odisee Hogeschool. “Met het oog op de toenemende digitalisering en de daaruit voortvloeiende wijziging van de jobinhoud leggen wij bij onze opleidingen meer en meer het accent op het analyseren van gegevens, het adviseren van klanten en het anticiperen op hun noden. In dat kader organiseren we in toenemende mate vak- en opleidingoverschrijdende projecten waarbij studenten uit verschillende richtingen samenwerken. We nodigen geregeld ook gastdocenten uit die zelf in de praktijk staan. Naarmate hun opleiding vordert, verwachten we van de studenten bovendien een steeds grotere zin voor autonomie, met als sluitstuk de stage en bachelorproef. In de toekomst zullen er zeker nog veranderingen komen, want als onderwijsinstelling moeten we onophoudelijk blijven inspelen op nieuwe evoluties. Daarom is het zo belangrijk is dat het werkveld mee vorm geeft aan onze studieprogramma’s.”

Wilfried Lemahieu, decaan van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven, gelooft dat de automatisering van routineus werk ook nieuwe kansen zal creëren: “Waar financieel analisten tot nu toe voor heel wat taken vanuit hun ervaring en buikgevoel moesten opereren, zullen ze voortaan over veel meer gefundeerde data beschikken. Het interpretatieve deel van het werk - beslissen welke actie daar vervolgens aan moet worden gekoppeld - kan vooralsnog niet volledig aan technologie worden overgelaten. Het menselijk perspectief blijft dus heel belangrijk. Hoewel we in al onze basisopleidingen al heel wat IT-competenties meegeven, merken we wel dat de keuzevakken die daar dieper op doorgaan al een zekere tijd stevig in de lift zitten. Onze studenten gaan er zichtbaar van uit dat, in welk domein ze ook zullen belanden, een goede kennis van data-analyse en management hun arbeidskansen altijd sterk zal verhogen. Tegelijk maken we hen gevoelig voor bepaalde IT-valkuilen. De financiële crisis van tien jaar geleden is mee ontstaan doordat het kredietrisico op basis van onbetrouwbare data werd ingeschat. We zorgen dus dat onze alumni mee zijn met de nieuwste technologie maar tegelijk de ogen openhouden voor de inherente gevaren. Tot slot leggen we de jongste jaren extra nadruk op soft skills als teamwork, leiderschap en communicatie. Dat maakt onze afgestudeerden meer dan ooit breed inzetbaar.”

