Facebooken en gamen: bedrijven investeren in nieuwe leermethodes Nooit meer knikkebollen tijdens de interne opleiding Hermien Vanoost

24 februari 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 Vacature.com Natuurlijk zijn ze er wel, de bedrijven die van opleiden een speerpunt hebben gemaakt. Soms uit noodzaak, soms uit pure overtuiging. Opvallend vaak kiezen ze daarbij niet voor de klassieke leermethodes. Maak kennis met ‘het nieuwe leren’.

Leren via Facebook

Dankzij sociale media is het heel makkelijk geworden om online interactieve cursussen op te zetten. Ook SBM Bedrijfsopleidingen experimenteert momenteel met die manier van lesgeven. In het kader van Iedereen LEERT!, het lerend netwerk waarin ruim veertig Vlaamse bedrijven vertegenwoordigd zijn, organiseerde de opleidingsaanbieder de voorbije maanden verschillende live sessies in haar social media academy, onder meer over rekrutering en marketing. “Bedoeling is om dat aanbod in de toekomst verder uit te breiden”, vertelt coördinator Jan Van Huffel. “Op die manier maken we de opleidingen voor de werknemers van de deelnemende bedrijven nog toegankelijker. Ze moeten niet meer in de file gaan staan, maar kunnen bij wijze van spreken vanuit hun zetel deelnemen.”

Leren via games

Dat ze bij AS Adventure avontuurlijk aangelegd zijn, wisten we al. Nu blijkt dat ze die lijn ook doortrekken naar de opleidingen voor hun werknemers. Om medewerkers met nieuwe producten te laten kennismaken, laten ze hen op outdoortraining gaan. “Medewerkers kunnen zo zelf ervaren hoe het is om in een bepaalde tent te slapen of op een gasvuur te koken”, vertelt HR-manager Freddy Carrette. De theorie achter bepaalde persoonlijke vaardigheden brengt de winkelketen aan via games. “Hoe je best feedback kunt geven bijvoorbeeld, kunnen onze medewerkers in een online spel ontdekken. In de toekomst zullen we daar ook nog filmpjes aan toevoegen. Uiteindelijk willen we er zo toe komen dat medewerkers korte leermomenten kunnen inbouwen in hun werkdag.”

Leren via collega’s

Als er één sector is die onder impuls van de digitalisering een nieuw gezicht heeft gekregen, dan is het wel die van de banken. In dat kader hebben veel banken in de voorbije jaren al heel wat trainingen georganiseerd. Ook Marleen Van Gompel, HR-manager van Crelan, is ermee bezig: “Net als bij vele andere banken helt onze leeftijdspiramide sterk door naar de rechterkant. Voor onze oudere medewerkers is de switch naar het digitale niet vanzelfsprekend. Daarom maken we de lessen bewust heel laagdrempelig. En we koppelen digitaalvaardige medewerkers aan collega’s die het moeilijker hebben om de handelingen in de vingers te krijgen. De ene trekt de andere zo mee vooruit.”

