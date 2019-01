Evaluatiegesprek voorbereiden doe je met deze 5 tips Anneleen De Leyn

Tijdens een evaluatiegesprek beoordeelt je leidinggevende je prestaties van de afgelopen periode. Je sterke en zwakke punten komen aan bod. Hoe reageer je hier het best op? En welke houding neem je aan?

“Eigenlijk zou alles bespreekbaar moeten zijn op een evaluatiegesprek, als er een open feedbackcultuur heerst tenminste. De manier waarop je iets aanbrengt samen met je houding, is hierbij wel van belang”, zegt Najwa Abid van hr-dienstverlener Hudson. Dit zijn haar tips voor een goed evaluatiegesprek.

1. Onderga niet, neem initiatief

Pak het gesprek zelf in handen. Het is jouw functioneren dat geëvalueerd wordt, dus zit er niet passief bij als een toeschouwer. Zorg dat je het gesprek voorbereid hebt, anders lijkt het alsof je niet gemotiveerd bent. Verwacht hierbij vragen als: “Wat is goed gelopen? Waar ben je trots op? Wat kon beter? Waar ben je op vastgelopen?” Probeer zo concreet mogelijk te antwoorden en geef hierbij voorbeelden.

2. Geen monoloog maar dialoog

Een gesprek voer je met twee, in dit geval zijn dat je leidinggevende en jijzelf. Zorg dat je een antwoord kan geven op elke vraag maar gebruik het moment ook om zelf vragen te stellen. Wat wil jij uit dit gesprek halen en wat wil jij te weten komen? Durf ook zelf door te vragen naar voorbeelden bij de zaken die je leidinggevende aankaart.

3. Niet tegen, wel samen

Heb je angst voor een evaluatiegesprek? Dat is niet nodig. Ga er niet vanuit dat het een negatief gesprek zal zijn waarbij je op de vingers getikt wordt. Vermijd ook reacties als “Wie heeft dat gezegd?” of “Dat is niet waar.” Blijf kalm en wees constructief. Vraag of je ook jouw kant van het verhaal mag doen.

4. Geen kritiek zonder oplossingen

Kritisch zijn mag en wordt zelfs vaak geapprecieerd. Kaart gerust aan wat beter kan, bijvoorbeeld op het vlak van samenwerken of ondersteuning. Let hierbij op dat je niet alleen externe oorzaken aangeeft maar dat je ook je eigen aandeel hierin erkent. Dat getuigt van een zekere maturiteit en zelfinzicht. Denk ook na over mogelijke oplossingen en stel ze voor.

5. “Ik wil meer verdienen” tegenover “Ik verdien meer”

Toon aan waar jij het verschil maakt voor de organisatie. Kom hierbij met duidelijke en concrete voorbeelden op de proppen. Daarna pas kan je meegeven dat je dat ook graag vertaald zou zien in je loonpakket.

