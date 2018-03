Er zit meer achter je lichtknop dan je denkt Joni Horemans

17 maart 2018

07u30

Bron: vacature.com 0 Vacature.com Zodra je wakker wordt steek je het licht aan, en 's avonds doe je het met één druk op de knop weer uit. Maar zelfs om zo een alledaagse handeling mogelijk te maken, is een heus leger van techniekers nodig. Wij zochten uit wat die technische tovenaars allemaal verzetten om jouw lamp te doen branden.

1. Elektriciteit opwekken

Elektriciteit wordt opgewekt met behulp van hernieuwbare energiebronnen zoals wind of waterkracht, uit de verbranding van fossiele brandstoffen of uit kernenergie.

Burgerlijk en industrieel ingenieurs in functies als technisch projectcoördinator, R&D-medewerker of procesingenieur zijn verantwoordelijk voor het uitbouwen en uitbreiden van de centrale, ze bestuderen welke processen efficiënter en veiliger kunnen verlopen en coördineren uitbreidings-, verbeter- en onderhoudsprojecten.

Technici in jobs zoals monteur-elektricien en servicetechnieker staan in voor het dagelijks preventief onderhoud van het machinepark in de centrale en treden curatief op bij defecten.

2. Elektriciteit transporteren en verdelen

Vanuit de centrale loopt elektriciteit via het hoogspanningsnet, langs bijna 8.000 km aan onder- en bovengrondse kabels, naar je thuis. Zodra de elektriciteit binnenkomt in je streek, wordt hij plaatselijk verdeeld via de lokale distributienetbeheerder.

Dispatchers bewaken 24/24 het elektriciteitsnet en coördineren indien nodig werken en herstellingen.

Techniekers gespecialiseerd in hoogspanning, laagspanning, kabels en lijnen voeren de onderhouds- en reparatiewerken uit aan de elektriciteitslijnen.

Ingenieurs ontwerpen meet- en automatiseringsapparatuur en kienen oplossingen voor ingewikkelde problemen uit.

Installateurs, werfelektriciens en interventietechniekers voorzien nieuwe elektriciteitsaansluitingen in woningen, plaatsen elektriciteits- en aardgasmeters, nemen meterstanden op en verhelpen technische storingen om het distributienetwerk goed en veilig te houden.

3. Energie leveren

De netwerkbeheerder zorgt voor je elektriciteitsinfrastructuur, maar het is de energieleverancier die verantwoordelijk is voor de eigenlijke levering van elektriciteit. Energieleveranciers hebben veel klantendienstmedewerkers, maar ook R&D-specialisten, productontwikkelaars, ingenieurs en project managers in dienst, die innovatieve projecten zoals het inzetten van zonnepanelen, elektrische laadpalen en windturbineparken (verder) realiseren. Technici helpen hen om hun projecten uit te werken.

4. Je huis van elektriciteit voorzien

Elektriciens voorzien woningen van bekabeling, zodat jij overal werkende stekkers en lichtknopjes hebt. Sommige elektriciens zijn domoticaspecialisten.

5. Lampen produceren

De lamp die je aansteekt werd met veel zorg geproduceerd, in een fabriek waar onderhoudstechniekers de machines in orde houden, waar development engineers onderzoek voeren naar de nieuwste lichttechnologieën, waar technische tekenaars lampen ontwerpen … En achter elke technologie die zij gebruiken, schuilt ook een heel verhaal. Zo zie je maar: techniek is werkelijk onmisbaar in onze samenleving.

