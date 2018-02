Enorme prestatiedruk vernietigend voor onze privélevens 60% van de werknemers heeft soms last van werk-privéconflicten Kristina Rybouchkina

02 februari 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 Vacature.com Voel jij soms de onweerstaanbare drang om de laptop van je partner dicht te klappen wanneer hij of zij ’s avonds werkmails zit te beantwoorden, om samen toch wat quality time te hebben? Of mis je zelf regelmatig een theatervoorstelling van je zoon of dochter, omdat je vaak moet overwerken? Je bent niet alleen.

Onze job heeft steeds meer invloed op ons privéleven en op onze relaties. Is het tijd om aan de alarmbel te trekken, voor we geen andere opties meer hebben dan te trouwen met ons werk?

Verschillende onderzoeken bevestigen dat meer dan 60% van de werknemers soms last heeft van werk-privéconflicten. Volgens de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor (2016) omschrijft 12% zijn of haar werk-privébalans zelfs als problematisch. “Spanningen tussen werk en privé zijn beginnen opkomen rond de jaren zeventig”, weet Dimitri Mortelmans, als socioloog verbonden aan de Universiteit Antwerpen. “Voordien was er in de meeste gezinnen één kostwinner, de man. De vrouw bleef thuis om voor de was en de plas te zorgen.”

We zijn nu altijd en overal bereikbaar. Ook voor ons werk. Dat brengt een hoge belasting met zich mee. Dimitri Mortelmans, UA

Inmiddels zijn we geëvolueerd naar een tweeverdienersmodel. 66% van de Belgische mannen tussen 15 en 64 heeft een job. Hoewel vrouwen nog iets vaker thuisblijven, bedraagt hun participatiegraad wel ruim 58%. Uiteraard is dat een verrijking. Maar het betekent wel dat steeds vaker beide partners in een gezin én werknemer, én ouder, én huisman en huisvrouw zijn.

“Werkende vrouwen ervaren een iets grotere druk dan mannen. Zij spenderen namelijk nog steeds meer tijd aan het huishouden en zorg voor de kinderen, gemiddeld twee uur per dag. Daardoor hebben zij als het ware een dubbele shift. Maar ook veel mannen staan onder stress. Dat komt omdat het leven de laatste tien jaar enorm is versneld, we moeten alles steeds vlugger gedaan krijgen. De opkomst van de moderne technologie speelt daar een belangrijke rol in, want we zijn nu altijd en overal bereikbaar. Ook voor ons werk. Dat brengt een hoge belasting met zich mee.”

Te druk, te veel

Daarnaast zijn er nog een reeks maatschappelijke evoluties die de druk in ons dagelijks leven vergroten. “De prestatiedrang is erg toegenomen”, vervolgt Dimitri Mortelmans. “In ons professioneel leven, maar ook ten opzichte van de kinderen. We willen dat ze veel hobby’s hebben, dat ze overal in uitblinken. Dus ouders moeten ’s avonds en in het weekend taxichauffeur spelen. Het verkeer is dan ook nog eens veel hectischer geworden, dus we zijn steeds langer onderweg. We moeten onze kinderen bovendien begeleiden van en naar school zodat ze er veilig raken. Veertig jaar geleden was dat anders. Eigenlijk hebben wij vandaag veel meer vrije tijd dan vroeger. Onze werkweken waren nog nooit zo kort. En toch hebben we nog nooit zo veel stress gehad. Dat komt doordat we héél veel willen doen en heel veel willen bereiken.”

TIP: Ben jij op zoek naar een job met een goede werk-privébalans? De bedrijven die deze jobs promoten maken er extra een punt van!

In hetzelfde schuitje

De toegenomen druk die we allemaal ervaren, heeft uiteraard een weerslag op de kwaliteit van onze relaties. Er blijft minder tijd over om leuke dingen te doen als koppel, waardoor je elkaar uit het oog kan verliezen. Als je onder stress staat, kunnen de gemoederen bovendien gemakkelijker hoog oplopen. Wil dat zeggen dat onze relaties de dupe dreigen te worden van onze hedendaagse werkijver?

“Voor zover je dat kan meten, valt dat gelukkig nogal mee. Werk op zich speelt maar een kleine rol bij relatiebreuken”, weet de socioloog. “Wij doen longitudinaal onderzoek naar echtscheidingen en de combinatie van arbeid en gezin. Daaruit komt duidelijk naar voor dat factoren als gescheiden ouders, trouwen op jonge leeftijd, verschillen tussen partners op vlak van opleidingsniveau of religieuze achtergrond in veel sterkere mate de kans op een relatiebreuk bepalen dan de jobs die mensen uitoefenen en de stress die ze daarin ervaren. Dus als je toevallig een vervelende baas hebt die je op de meest onmogelijke momenten opbelt, zal dat niet meteen leiden tot een scheiding. Integendeel, het kan jou en je partner net dichter bij elkaar brengen, omdat jullie samen over het probleem kunnen praten en jullie aan elkaar kunnen optrekken.”

Lees ook: 10 beroepen die gevaarlijk zijn voor je huwelijk

Niet alleen

Uiteraard zijn er altijd gevallen waarbij werk wel de voornaamste oorzaak van een breuk zal zijn. Het is mogelijk dat een van de partners zichzelf echt in zijn of haar job verliest en daardoor vervreemd van zijn of haar partner en gezin. “Maar ‘te veel werken’ staat nog niet in de top vijf van redenen waarom koppels uit elkaar gaan”, stelt de socioloog gerust. “Dat komt omdat een druk leven inmiddels de norm is. Meestal komen koppels in de meest chaotische fase van hun leven op het moment dat zij kinderen hebben. Hun carrière is dan al gelanceerd en die extra zorg komt er dan nog bij. Maar kinderen zorgen er net voor dat partners harder hun best doen om samen te blijven. Bovendien zien koppels dat hun vrienden en collega’s van dezelfde leeftijd juist hetzelfde doormaken. Het feit dat je niet alleen bent, helpt om de druk te dragen.”

Weet ook dat een periode van extreme druk vaak tijdelijk is. Kinderen worden groter, de stress op het werk kan afnemen. Meestal is het gewoon even op de tanden bijten. Wil je in de tussentijd voorkomen dat jij en je partner van elkaar vervreemden of elkaars werklaptop kapotgooien van frustratie? Blijf dan vooral met elkaar communiceren. Heb begrip voor elkaars spanningen en gevoelens. Probeer regelmatig een moment in jullie agenda te blokkeren om samen iets leuks te doen. En schakel desnoods hulp in bij het huishouden. Dan is dat al een zorg minder.

Lees ook:

Deze jobs doen wonderen voor je relatie

10 beroepen die gevaarlijk zijn voor je huwelijk

Hoe een burn-out een echte wake-up call kan zijn voor je relatie

Bron: vacature.com.