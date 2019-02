Eerste job? Dit zijn de do’s en dont’s voor starters campus

20 februari 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Als je pas begint te werken, komt er van alles op je af. Je wordt gedropt in een compleet nieuwe omgeving met onbekende systemen en gewoontes. Je moet opdrachten uitvoeren die je misschien niet eens begrijpt. Plots heb je bazen, aan wie je continu verantwoording moet afleggen. En dan moet je ook nog eens te allen tijde professioneel blijven. Hoe breng je dat in hemelsnaam tot een goed einde? Wij vroegen raad aan enkele ervaren werknemers.

Kies een bedrijf dat bij je past

“Elke organisatie heeft een eigen bedrijfscultuur. Dat kan misschien triviaal lijken, maar sta daar toch bij stil als je ergens gaat solliciteren”, adviseert Christel Pé, regiomanager bij Liantis. “Als je andere waarden en normen hebt dan je werkgever, zal je je veel minder goed voelen op je werk.”

Staar je niet blind op je loon

“Pas afgestudeerden meten hun succes vaak aan de hand van hun loonbriefje", weet Jo De Wolf (CEO van Montea). “Achteraf zal je merken dat je loon compleet irrelevant is in de beginjaren. In het begin van je carrière moet je vooral zorgen dat je voldoende inspirerende mensen in je omgeving hebt, die bereid zijn om je vooruit te helpen. Eens je op de juiste weg bent en een boeiende carrière hebt uitgebouwd komt de rest vanzelf, als leuke bijkomstigheid bovenop je werkplezier.”

Heb vertrouwen in je bagage

“Als starter word je vaak geconfronteerd met situaties die je nooit gezien hebt tijdens je studies. Dan vraag je je misschien wel af of je opleiding iets waard was”, lacht R&D Manager Software Frank Vanholst van Barco. “Het antwoord is: ja! Je academische bagage is een uitstekende basis, je hebt er meer van opgestoken dan je denkt. Dankzij je studies ben je perfect opgeleid om uitdagingen aan te gaan en flexibel naar oplossingen te zoeken. Heb dus vertrouwen in jezelf.”

Durf problemen aan te kaarten

“Ben je het niet helemaal eens met de manier waarop bepaalde zaken worden gedaan? Of heb je moeilijkheden met een taak? Blijf daar niet mee rondlopen”, aldus HR Manager Walter Schoonvaere van Stadsbader. “Wij merken dat jonge mensen soms schrik hebben om vragen te stellen of om moeilijke topics aan te kaarten, maar daar schiet je niets mee op. Alleen als je duidelijk communiceert, kan je hulp krijgen.”

Wees positief

“Behoud altijd je positieve ingesteldheid. Zeker als je als starter mensen onder jou hebt”, raadt Connie Vanwijnsberghe (gerante bij e5 mode) aan. “Misschien ben je het bijvoorbeeld niet eens met een richtlijn die je van hogerhand krijgt opgelegd. Het is belangrijk om ze toch op een enthousiaste manier over te brengen aan je collega’s. Zo creëer je een veel aangenamere sfeer en hou je iedereen gemotiveerd. Je kan je eigen mening later altijd nog delen met het management.”

Leer uit kritiek

“Je kan alleen verbeteren als je kritisch bent voor jezelf”, gelooft hr-medewerker Filip Delporte van Clarebout. “Luister dus naar de ervaringen van je collega’s en probeer eruit te leren. Dat geldt ook wanneer iemand kritiek op je heeft. Uiteraard kan je jouw manier van werken niet opeens revolutionair omgooien, maar je kan er wel voor openstaan om continu een klein beetje te verbeteren. Dat maakt op termijn het verschil.”

Steek je succes niet weg

“Wil je vertrouwen en erkenning winnen? Durf dan te tonen wat je allemaal in je mars hebt en etaleer je kennis. Ook als je een opdracht goed hebt volbracht, mag je dat gerust in de picture zetten”, vindt Nathalie Talon, manager trekkingen bij Nationale Loterij.

Denk niet dat het gras groener is aan de andere kant

“Is je eerste job je ding niet helemaal? Loop toch niet te snel weg”, adviseert Nicolas Vangansbeke, e-Commerce Manager bij Thomas Cook. “Ik merk dat jongeren tegenwoordig heel snel naar andere bedrijven gaan kijken. Maar vaak is het perfect mogelijk om intern van positie te veranderen. Zelf werk ik bijvoorbeeld al 25 jaar bij Thomas Cook, ik ben boekhouder geweest, maar ook webdesigner. Zeg het gewoon eerlijk aan je leidinggevende als je niet op je plaats zit, dat is een win-win voor jullie beiden. Als je je na zo’n switch nog steeds niet goed voelt, kan je alsnog je conclusies trekken.”

