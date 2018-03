Een loon van 4.000 euro maakt toch iets gelukkiger Joni Horemans

26 maart 2018

11u30

Bron: vacature.com 1 vacature.com Geluk is zogezegd niet te koop, maar toch zouden rijke mensen volgens heel wat onderzoeken gelukkiger zijn dan armere mensen. Uit studies blijkt dan weer wel dat het gelukseffect van geld maar tijdelijk en relatief is.

UGent en levensverzekeraar NN onthulden deze maand de eerste resultaten van hun Nationaal Geluksonderzoek. Via een grootschalige, representatieve studie zullen ze het komende jaar het geluksniveau van de Belgen in kaart brengen. En wat blijkt ook nu reeds? Geld maakt wel degelijk gelukkig. Duh! Mensen met een stabiele financiële situatie gaven aan zich gemiddeld gelukkiger te voelen dan wie het minder breed heeft. Onderzoeksleider Professor dr. Lieven Annemans nuanceert echter dat het gelukseffect gelimiteerd is: "Een financieel zorgeloos leven biedt stabiliteit en gemoedsrust. Wanneer men weinig geld heeft, maakt extra inkomen dus gelukkig. Vanaf een bepaald niveau vermindert dit." Zo blijkt het verschil in tevredenheid tussen iemand met een netto maandloon van €1.000 vergeleken met iemand die €2.000 verdient groter dan het verschil tussen personen met een inkomen van respectievelijk €3.000 en €4.000 per maand.

De gelukslimiet ligt op 5.658 euro

Enkele Nobelprijswinnende onderzoeken naar het verband tussen financiële rijkdom en geluk beamen het onderzoek van 'Geluksprofessor' Lieven Annemans. De Brits-Amerikaanse econoom Angus Deaton berekende zo dat de gelukslimiet zich bevindt op een jaarinkomen van €67.900, oftewel zo'n €5.658 per maand. Verdien je meer dan dit bedrag, zal je extra inkomen niet langer voor een hoger geluksgevoel zorgen. Ook de Israëlische psycholoog en Nobelprijswinnaar Daniël Kahneman kwam tot soortgelijke bevindingen. "Zodra je eerste levensbehoeften grondig zijn vervuld, maakt extra loon niet extra blij." De psycholoog pint het verzadigingspunt vast net boven het gemiddelde gezinsinkomen.

De Tilburgse econoom Ruud Muffels plakte verder een tijdslimiet op het verhoogd geluksniveau als gevolg van een inkomensstijging. Eén jaar duurt het volgens hem vooraleer we gewend zijn aan de verbetering van onze levensstandaard en ook ons uitgavenpatroon hebben aangepast. Wie bijvoorbeeld de lotto wint, geeft de geluksonderzoeker hooguit twee jaar extra geluk. Daarna is ook de kick van een grote financiële meevaller eraf.

Lees ook: Wil je 500 euro per maand meer verdienen maar wel dezelfde job blijven doen? Misschien moet je simpelweg veranderen van sector

En de Belgen?

Volgens de Financial Happiness Barometer, een Belgische studie die Vlerick Business School in 2014 uitvoerde, neemt het gelukseffect van een inkomensstijging in ons land sterk af vanaf een besteedbaar inkomen van 4.000 euro per maand. Met een gemiddeld netto maandloon van €2.049 (Salariskompas) kunnen de Belgische werknemers zich dus best nog wat gelukkiger werken. Desondanks behoren we al bij de gelukkigste werknemers ter wereld. Hoewel we tot voor kort zelfs nog op de eerste plaats prijkten op de Britse Global Workforce Happiness Index, strandden we in de laatste editie op een mooie achtste plaats. In Denemarken zijn werknemers momenteel het gelukkigst, gevolgd door Noorwegen en Costa Rica. Ook Zweden, Oostenrijk, Nederland en Finland hebben we (in die volgorde) moeten laten voorgaan. Van de 200.000 deelnemers uit 57 landen bleken werknemers in India, Koeweit en Ghana het minst gelukkig.

Hoewel ons geluk zeker niet alleen van geld afhangt, is het toch een belangrijke geluksfactor, naast gezondheid en een bevredigend sociaal en familiaal leven. Dit ontdekte AG Insurance aan de hand van hun geluksbarometer. Eind 2016 gaf die het geluksgevoel van de gemiddelde Belg een score van 6,7 op 10. Dat is een lichte verhoging met 2% ten opzichte van het jaar daarvoor. Een studie van HR-dienstverlener SD Worx ontdekte bovendien dat 67% van de werkende Vlamingen zegt een beloningspakket te ontvangen dat voldoet aan hun behoeften. Slechts 1/3 van de bevolking verdient naar hun gevoel niet genoeg.

Met deze jobs verdien je 4.000 euro en meer*

Als directeur van een grote onderneming verdien je gemiddeld 8.610 euro bruto. Met managementposities kan je eveneens een flinke duit opstrijken en ook bollebozen in de wetenschappen boeren goed. Chemici verdienen bijvoorbeeld gemiddeld meer dan 4.000 euro. Ook met een job als ingenieur zit je iedere maand een stuk boven het Belgische gemiddelde.

Lees ook:

5 manieren waarop je het loon van een collega kan ontfutselen

In deze jobs is de kans op een extraatje aan het eind van de maand het grootst

Dit zijn - nog steeds - de 10 best betaalde jobs in België

Bron: vacature.com.

* De vermelde bedragen zijn bruto sectorgemiddelden van mensen die het vacature.com Salariskompas invulden in 2017 - ze kunnen niet automatisch veralgemeend worden naar de volledige bevolking.