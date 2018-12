Een leuke carrière zonder hoger diploma: met deze jobs kan het Joni Horemans

05 december 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Een diploma hoger onderwijs is sowieso een troef, en voor bepaalde jobs een absolute vereiste. Maar heb je er geen op zak, betekent dat zeker niet dat je geen goede jobs vindt, laat staan dat je geen carrière meer kan maken. Er bestaan nog altijd heel wat beroepen waarvoor verder studeren overbodig is. Een greep uit het aanbod.

Vertegenwoordiger

In sales kom je met een brok theorie doorgaans niet heel ver. Enthousiasme, sociale vaardigheden en een commerciële ingesteldheid zijn stukken belangrijker om het te maken als vertegenwoordiger. Je dient je in te leven in het verhaal van potentiële kopers en slim in te spelen op hun wensen. Dit leer je niet op de schoolbanken, maar slechts aan de universiteit van het leven.

Shopmanager

Ga je niet graag elke dag de baan op, kun je kiezen voor een job in een winkel. Werken in je favoriete modezaak, koffiebar of lokale winkel waar je een hart voor draagt, is verre van vervelend. Je bent elke dag bezig met een product waar je achter staat, en wie weet kun je met de juiste inzet wel doorgroeien tot manager van de zaak of het filiaal.

Customer service medewerker

Ben je geen geboren verkoper, maar werk je wel graag met mensen, kun je een baan als medewerker op een klantendienst overwegen. Binnenkomende oproepen gaan doorgaans niet over kwantumfysica, dus met een dosis vriendelijkheid, hulpvaardigheid en geduld, kan je elke uitdaging aan.

Lees ook: Mooi salaris zonder hoger diploma? In deze salesjobs kan het

Horeca

Een andere optie vormt een baan in de horeca. Als kelner of barman/-vrouw is op restaurant/café gaan jouw beroep. Je ontmoet elke dag nieuwe –als je je werk goed doet meestal ook blije- mensen en je werk is zelden saai. Ben je gepassioneerd door voeding, ga je voor een job achter de schermen als (sous-)chef of hulpkok.

Administratief bediende

Ook als administratief bediende is een diploma geen garantie op succes. Waar je meer aan hebt, is talent voor organisatie, punctualiteit en een gestructureerde aanpak. Uiteraard moet je met MS office overweg kunnen, maar doorgaans verricht je eenvoudige taken die je na een korte opleiding op de werkplek zelf snel onder de knie hebt.

Bouwvakker

Wie liever fysiek actief is, kan professioneel stoom afblazen met een job in de bouw. Vakkennis is een must, maar dit valt moeilijk aan te leren op school. Ervaring is al wat telt wil je je op termijn onderscheiden. Met de nodige interesse en een degelijke opleiding on the job zit je gebeiteld.

Operator

Werk je dan weer liever met machines, zoek je je toevlucht tot een baan als operator in de industrie. Ook hier is werkplekleren het toverwoord. De technologieën en machines die je bedient, kom je niet gauw tegen in een klaslokaal. Een opleiding op de werkplek is dus de enige manier.

Postbode

Buitenmensen zonder diploma vinden een leven als postbode/pakjesbezorger misschien ideaal. Dit aloude beroep zal niet snel verdwijnen, en levenslang leren zit niet in het pakket.

Chauffeur

Als chauffeur moet je weliswaar de verkeersregels goed van buiten blokken, maar daar houden je studieverplichtingen dan ook op. Met een rijbewijs op zak ben je vertrokken! Pak je het graag groots aan, draai je wat extra uren op de rijschool en schop je het misschien tot bus- of vrachtwagenchauffeur.

Poetshulp

Voor wie graag poetst, is huishoudhulp tenslotte helemaal geen slechte baan. Je verlicht het huishouden van je klanten en zij zien je dan ook gegarandeerd graag komen. Je werk is meestal erg veelzijdig en je krijgt de vrijheid om het op je eigen manier te organiseren. Tante Kaat is je belangrijkste mentor.

Lees ook:

Goed betaald én toekomstperspectief: vijf mooie jobs in techniek en productie

Voor deze jobs heb je geen hoog diploma nodig

Deze bedrijven leggen IT’ers flink in de watten

Bron: vacature.com.