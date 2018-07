Een goede ingenieur? Die beschikt sowieso over deze eigenschappen vacature.com ingenieurs

25 juli 2018

08u01

Bron: vacature.com 0 vacature.com Wil je aan de slag als ingenieur? Dan moet je over een aardig pakketje skills beschikken. Met enkel een stevige technische bagage kom je er niet. Wij geven je een lijstje vaardigheden van de gedroomde hedendaagse ingenieur.

Probleemoplossend vermogen

Om het te maken als ingenieur in de industrie 4.0 is een sterk probleemoplossend vermogen de belangrijkste eigenschap. Dat vinden de bedrijven en ingenieurs die deelnamen aan de Ingenieursradar, een enquête van ingenieursvereniging ie-net. Industrieel, burgerlijk en bio-ingenieurs zien in een probleem de uitdaging om tot een oplossing te komen.

Vlotte omgang met complexiteit

Het werkveld waarin de gemiddelde ingenieur opereert, wordt steeds complexer. Nieuwe uitdagingen, toepassingen en technieken vergen een vlotte omgang met complexiteit.

Toon me alle jobs voor ingenieurs

Veranderingsbereidheid

De constante ontwikkeling van de industrie zorgt voortdurend voor veranderingen. Als ingenieur moet je daarmee om kunnen. Wat vandaag nog actueel is, is morgen misschien al achterhaald. Vlot omgaan met verandering is dus de boodschap.

IT-kennis

Zonder IT-kennis haal je het als ingenieur niet meer. Automatisering en digitalisering maken het werken eenvoudiger, maar vragen uiteraard de nodige IT-kennis. In opleidingen krijgt die dan ook de nodige aandacht.

Sociale skills

Een klassieke vaardigheid voor ingenieurs is het misschien niet, maar sociale skills worden steeds meer gevraagd. Werken in team en openstaan voor samenwerking zijn voor veel jobs voor ingenieurs een serieuze plus.

Lees ook: Jonge ingenieurs onderhandelen alsmaar harder over hun loon

Analytisch inzicht

Met sommige skills word je makkelijker ingenieur. Analytisch inzicht is er zo eentje. Het is een klassieker die in de snel evoluerende industrie van vandaag misschien zelfs nog belangrijker wordt.

Technische kennis

Uiteraard blijft de pure technische kennis voor de hedendaagse ingenieur nog steeds nodig. Die doe je op tijdens de opleiding, maar ook later in het werkveld en in bijscholingen. Techniek evolueert erg snel, bijblijven is dus de boodschap.

Passie en nieuwsgierigheid

Passie voor techniek is wat veel jongeren drijft om te kiezen voor een opleiding als ingenieur. Al gaat het verder dan pure mechanica, denk maar aan de jobinhoud van de gemiddelde bio-ingenieur. Daarnaast is ook een gezonde portie nieuwsgierigheid een eigenschap die van iemand een echte ingenieur maakt.

Lees ook:

Wil je de slimste zijn? Studeer dan vooral iets technisch

Waarom de bedrijven op blote knietjes om ingenieurs smeken

Meer dan 2.500 euro verdienen terwijl je pas van school komt? Het kan in deze jobs

Bron: ie-net, vacature.com.