Een goedbetaalde job zonder stress? In deze 5 jobs kan het Anneleen De Leyn

28 mei 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Associeer jij een goedbetaalde job ook automatisch met veel stress, hoge werkdruk en vervelende overuren? Dat hoeft niet per se, volgens de internationale financiële nieuwswebsite Businessinsider. Die publiceert jaarlijks een lijstje met de minst en meest stressy jobs van het moment. Wij zochten er 5 uit waar in ons land momenteel ook veel vraag naar is.

Installateur/Hersteller

Kan je een centrale verwarming of een ventilatiesysteem installeren en herstellen? Of elektrische apparatuur installeren, zoals een beveiligingssysteem? Dan ben je sowieso een gegeerd man of vrouw. Stress is hier niet echt aan de orde: je moet je tijd nemen om nauwkeurig te werk te gaan. De opleiding kan je al leren in het beroepsonderwijs.

Ingenieur

Ingenieurs: je hebt er in zeer veel soorten en ze zijn allemaal enorm gewild. Van bio- tot industrieel en burgerlijk ingenieur, bouwkundig en handelsingenieur. Wist je dat er ondertussen al ingenieurs gespecialiseerd in zonne-energie bestaan? Om ingenieur te worden, moet je uiteraard stevig studeren, maar je hebt nadien wel enorme werkzekerheid én een mooi salaris. En omdat je werkgever je niet graag kwijt wil, valt er meestal wel goed te onderhandelen over workload en aantal vakantiedagen.

Software ontwikkelaar

Als software engineer ontwikkel je software toepassingen en gespecialiseerde computerprogramma’s. Je moet dus sterk zijn in programmeren. De IT-sector staat overigens ook bekend voor haar 'speelse' werkomgevingen. Work hard, play hard, klinkt het dan. Ook aan de onderlinge sfeer tussen collega's wordt hard gewerkt met spannende teambuildings.

Wetenschapper

Heb je een wiskundeknobbel? Zit er een economist in je? Ken je alle wetten van de fysica of hou je van data en statistieken? Als wetenschapper verzamel en analyseer je gegevens om o.a. verbeteringen te realiseren op het vlak van gezondheidszorg, landbouw, milieu, economie, technologie, materialen, astronomie, voedsel. Er zijn uiteraard kwaliteitseisen en je werkt ook wel met deadlines, maar die zijn zelden zo moordend als bijvoorbeeld in de media het geval is.

Technisch controleur

Een technisch controleur inspecteert, controleert en certificeert industriële producten en technische installaties op veiligheidsnormen en -voorschriften. Hij of zij stelt vervolgens een controlerapport op. Ook deze job vraagt veel nauwkeurigheid. Beter goed dan snel, met andere woorden. Met een diploma secundair onderwijs kan je meestal al instappen in deze jobs.

