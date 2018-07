Een carrièreswitch hoeft niet altijd radicaal te zijn Matthias Van Milders

23 juli 2018

08u00

Uitgekeken op je job? Niet elke carrièremove hoeft zo radicaal te zijn als de boekhouder die barista wordt. Vaak ligt je ideale nieuwe job in het verlengde van wat je nu al doet.

Commercieel bediende wordt expediteur

Heel wat skills van een commercieel bediende komen ook van pas in een job als expediteur. Denk maar aan talenkennis, administratieve vaardigheden of commerciële feeling. De extra’s? Dat zijn onder meer het internationale kader en de bijzondere werkomgeving, bijvoorbeeld in de haven. Logistieke bedrijven zijn permanent op zoek naar nieuwe collega’s, de kans op een nieuwe job is dus reëel.

Technieker wordt planner

Als technieker ben je uiteraard prima op de hoogte van techniek en bovendien weet je wat het werk inhoudt. Die kennis kan je helpen om als planner aan de slag te gaan. Als jij opdrachten voor jouw bedrijf wil plannen, is het best handig dat je weet waarover je spreekt. Een bijkomende opleiding in de planningssoftware en andere bijkomende kennis voor de job als planner, dat kan je toch niet tegenhouden?

Verpleegkundige wordt thuisverpleegkundige

Verpleegkundige worden, het is een roeping, hoor je wel eens zeggen. Maar soms wordt die roeping op de proef gesteld. Ben je aan de slag in een ziekenhuis en na een tijd wat uitgekeken op die omgeving? Wie weet is een job als thuisverpleegkundige wel iets voor jou. Je komt op verschillende plaatsen en als je wil, kan je ook als zelfstandige aan de slag.

Hr-medewerker wordt coach

Op de hr-afdeling leer je wat personeelsbeleid is. Maar je leert ook wat medewerkers motiveert, welke factoren hen positief beïnvloeden. Die ervaring kan van veel waarde zijn in een job als coach. Ook daarin kan je mensen motiveren om die stap extra te zetten. Je sociale skills komen daarbij prima van pas.

ICT-ontwikkelaar wordt bedrijfsanalist ICT

Gebeten door ICT, maar ben je het pure programmeren en ontwikkelen wat moe? Heb je zin om mee het ruimere plaatje uit te tekenen? Dan kan je misschien overstappen naar een job als bedrijfsanalist met focus op ICT. Daarin begeleid je de businessprocessen in jouw bedrijf en zoek je daarbij naar de geknipte (ICT-)architectuur. Bijkomend voordeel: je springt van het ene knelpuntberoep naar het andere.

