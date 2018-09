Eén Belg op drie mag thuiswerken Redactie

19 september 2018

08u26

Bron: Belga 0 vacature.com Een derde van de Belgische werknemers mag thuiswerken van de baas. Dat blijkt uit cijfers van hr-dienstverlener SD Worx. Vooral wie lang moet pendelen is daar blij mee.

SD Worx baseert zich op een bevraging bij 2.500 werknemers. Met een derde die mag thuiswerken scoort België in Europa gemiddeld, en zitten we op de lijn van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In Frankrijk en Oostenrijk mag maar een kwart van de werknemers telewerken. Nederland scoort dan weer beter: vier op de tien mag er thuiswerken.

Bijna zes op de tien is blij met die mogelijkheid. Niet verwonderlijk geldt dat vooral voor diegenen die lang moeten pendelen naar hun werk. Hoe langer men onderweg is, hoe meer tevreden met de optie van telewerk. Ongeveer de helft van wie langer dan anderhalf uur per dag onderweg is, doet het één of meerdere dagen per week.

Toch springt niet iedereen een gat in de lucht: meer dan één op de tien (12 procent) heeft geen interesse in thuiswerk en voor bijna een derde (31 procent) is het praktisch niet haalbaar.

Niet alle werkgevers laten thuiswerk toe. Van de werknemers die het niet aangeboden krijgen, vindt 22 procent dat jammer, 9 procent heeft geen interesse en 69 procent geeft aan dat het voor de job praktisch niet mogelijk is. Zoals verwacht ligt dat laatste cijfer bij arbeiders (91 procent) hoger dan bij bedienden (56 procent), zo klinkt het bij SD Worx.