Duaal leren vanaf volgend schooljaar mogelijk in 46 technische richtingen

27 december 2018

08u01

Om de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt te dichten, experimenteert de Vlaamse overheid sinds 2016 met duaal leren. Na verschillende proefprojecten waarbij jongeren vanaf 15 jaar hun diploma halen op school én op de werkvloer, zal duaal leren vanaf september 2019 in maar liefst 87 studierichtingen mogelijk zijn. Aangezien de arbeidsmarkt schreeuwt om technisch talent, prijken daar natuurlijk heel wat STEM-opleidingen tussen. We lichten er enkele uit.

Specialisatiejaar of Se-n-Se (Se-n-Wat?)

Leerlingen die de derde graad van het beroeps secundair onderwijs met succes hebben afgerond, kunnen zich verder bekwamen tijdens een specialisatiejaar. Hier bestaan heel wat duale mogelijkheden. Tijdens de opleiding Elektrotechnicus duaal sta je bijvoorbeeld al met één been in het werkveld. Bij je werkgever leer je in de praktijk leidingen en dozen te monteren, kabels en draden te trekken, elektrische componenten te plaatsen en aan te sluiten maar ook allerhande motoren en machines te installeren en mankementen op te sporen. Na een jaar volop ervaring opdoen, behaal je de beroepskwalificatie elektrotechnicus niveau 4.

Droom je van een job in de bouw, biedt duaal leren eveneens een heleboel opties waarmee je alvast dat beentje voor krijgt. Met de opleiding Dakwerker duaal ontdek je zo aan den lijve hoe je een gebouw wind- en waterdicht maakt. Na een jaar intensief isoleren en pannen, leien, etc… leggen op platte en hellende daken, ben je de trotse bezitter van de beroepskwalificatie dakafdichter niveau 3.

Koos je voor de richting Hout, is onder meer Meubelstoffeerder duaal een boeiende specialisatie na het behalen van je middelbaar diploma. Via een overeenkomst alternerende opleiding leer je op de werkvloer de kneepjes van het vak.

Chemische procestechnieken is dan weer een ongetwijfeld verrijkende secundair-na-secundair opleiding (Se-n-Se). Breng je deze duale uitdaging tot een goed einde, mag je jezelf na twee semesters ‘procesoperator chemische en farmaceutische industrie niveau 4’ noemen.

Wil je vroeger beginnen? Dit kan vanaf de 3de graad

Maar je hoeft niet te wachten tot na je middelbare studies! Kriebelt het al vroeger om de arbeidswereld te verkennen? Dan vind je vanaf de derde graad bso of tso een ruim aanbod duale studierichtingen. In het vijfde en zesde jaar tso kan je bijvoorbeeld kiezen voor de richting Autotechnieken duaal. Je leert mechanische, elektrische en hydraulische herstellingen uit te voeren, waarna je allerhande types van voertuigen veilig het verkeer instuurt.

Jongeren die gebeten zijn door de evenementenwereld, kunnen de studie Podiumtechnieken duaal overwegen. Met je kennis van mechanica en elektriciteit zorg je ervoor dat iedere voorstelling, optreden of andere samenkomst, althans op technisch vlak, vlekkeloos verloopt. Licht, klank, beeld en andere podiummechanica zitten dankzij jou helemaal goed.

Leren buiten de schoolmuren

Werk je liever in de frisse buitenlucht, is de opleiding Binnenvaart en beperkte kustvaart duaal in de derde graad van het bso misschien iets voor jou. Onder de hoede van een professionele schipper leer je alles wat een stuurman binnenscheepvaart moet kunnen. Van het besturen en aan- en afmeren van een vaartuig tot het controleren van de lading en herstellen van de installaties aan boord.

Lassers gaan dan weer resoluut voor de richting Lassen-constructie duaal. Je perfectioneert niet enkel je technieken op school en op de werkvloer. Je leert eveneens alvast werken in teamverband en correct rapporteren aan je leidinggevende en collega’s. Onmisbare skills voor wie een leuke, duurzame job voor ogen heeft.

Ben je gefascineerd door industriële machines, is een toekomst als technicus in een fabriek tenslotte verre van slecht. Een opleiding als Onderhoudsmechanica duaal stelt je in staat met voorsprong te proeven van het échte werkleven.

