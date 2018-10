Drie vuistregels voor wie succesvol wil solliciteren Redactie vacature.com campus

15 oktober 2018

08u00

Drie vuistregels voor wie succesvol wil solliciteren

15 oktober 2018

Wie naar een job zoekt, wordt behoorlijk om de oren geslagen met allerhande tips. Vaak gaat het om tips die al decennia meegaan en niet noodzakelijk up-to-date zijn. Elin De Vits van Randstad schept wat klaarheid.

1. Maak je cv en motivatiebrief op maat

"Speel met de structuur van je cv, zodat jouw belangrijkste troeven voor dié specifieke job in het oog springen. Als de vacature het belang van een universitair diploma benadrukt, krijgt de rubriek opleidingen de eerste plaats. Zet je taalvaardigheden in de verf voor internationale jobs. Over cv's met of zonder foto zijn ook werkgevers verdeeld. Doe vooral waar je jezelf goed bij voelt. Recruiters kijken gemiddeld zes seconden naar een cv, in eerste instantie diagonaal. De jouwe moet meteen in het oog springen.

Een motivatiebrief biedt de kans om meer in detail te gaan over aspecten uit je cv. Maar vergeet niet concreet uit te leggen waarom je net voor die functie of organisatie solliciteert. Toon dat je je achter de waarden en missies van de werkgever schaart. Houd de aandacht vast met een sterke opener, en zorg dat je blijft nazinderen met een originele afsluiter."

2. Vlot en leesbaar is belangrijk

"Beperk de lengte van je cv tot twee pagina’s. Schrap wat niet relevant is. Een op maat gemaakt cv is per definitie onvolledig. Breng een duidelijke structuur aan met tussentitels, opsommingstekens en voldoende witruimte. Tenzij je een creatief grafisch profiel wilt invullen, houd je de lay-out van je cv eenvoudig. De regel is: hoe minder kleuren en lettertypes, hoe beter. Let op voor schrijffouten, een gedoodverfde afknapper voor recruiters.

"Idem voor je motivatiebrief. Je wil je kans op een gesprek toch niet van tafel vegen met een domme dt-fout? Lees je brief tig keer na, minstens, en laat hem nakijken door iemand anders. Gebruik korte, krachtige zinnen in de actieve vorm. ‘Ik werd opgedragen om de boekhouding zorgvuldig op te volgen’ vergt meer moeite voor de lezer dan ‘Ik volgde de boekhouding zorgvuldig op’. Houd het dus dynamisch, en vermijd afkortingen en nodeloos jargon."

3. Je online profiel moet complementair zijn

"Met de komst van sociale media hebben recruiters een nieuwe bron van informatie naast je cv en motivatiebrief. Concentreer je in de eerste plaats op LinkedIn om indruk te maken of zorg tenminste dat wat daar te lezen is overeenkomt met wat in je cv staat. Deel content die nauw verwant is met jouw opleiding of interessesfeer en vraag invloedrijke professionals uit je netwerk om aanbevelingen voor je te schrijven. Zo werk je ook online aan je ‘personal brand’."

