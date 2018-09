Drie essentiële vragen bij de start van je carrière Campus

Afstuderen brengt heel wat vragen met zich mee. Aan wie kun je die beter voorleggen dan aan de rekruteerders?

1. Heb ik genoeg aan één diploma? Of doe ik best nog een specialisatiejaar?

"Dat hangt helemaal van jezelf af”, vindt Bart Oeyen, afdelingshoofd Rekrutering en Selectie bij Colruyt Group. “Als de energie en de goesting er is om een extra diploma te halen, dan moet je dat vooral doen. Een absolute must is het weliswaar niet. Tijdens je eerste jaren op de werkvloer zal je sowieso nog veel bijleren. Bovendien voorzien veel werkgevers specifieke trajecten voor starters, met daarin ook veel ruimte voor opleidingen. Twijfel je, dan is het misschien een goed idee om voor een tussenvorm te kiezen en leren en werken te combineren. De theorie kun je zo direct aan de praktijk koppelen, wat een interessante vorm van leren is.”

2. Wanneer moet ik de zoektocht naar mijn eerste job starten?

“In tijden van schaarste kun je onmogelijk te vroeg of te laat solliciteren”, denkt Morgane Leten van Jan De Nul. “Laatstejaarsstudenten kunnen in november aankloppen, maar mogen gerust ook wachten tot ze hun diploma op zak hebben. Ze zullen ook dan nog altijd alle kansen krijgen. Als werkgever laat je een talent niet staan. Uit ervaring weten we dat de meeste laatstejaarsstudenten er tussen maart en mei aan beginnen. Dat is ook het moment waarop de meest jobbeurzen gepland staan. Sinds de hervorming van het hoger onderwijs krijgen wij sowieso het hele jaar door sollicitatiebrieven van studenten binnen. Dat komt omdat jongeren nu bijna op elk moment van het jaar kunnen afstuderen.”

3. Kan ik over mijn eerste loon onderhandelen?

“De meeste grote organisaties – en wij zijn daar niet anders in – werken met een vast salarispakket voor starters”, vertelt Bart Oeyen van Colruyt Group. “Veel onderhandelingsmarge zit daar doorgaans niet op, maar toch raad ik aan om het gesprek erover aan te gaan. Het is immers altijd goed om elkaars wensen te kennen. Denk er ook aan om naar het volledige plaatje te kijken. Niet alleen het getal in het contract, maar ook de extralegale voordelen, het opleidingstraject en de begeleiding die voorzien is, zijn waardevol.”

TIP: Wie zich voorbereidt op een sollicitatie, kan maar beter goed voorbereid voor de dag komen. Goed weten wat je wil en wat je waard bent, daar komt het op neer. Om je daarbij te helpen, hebben we een aantal handige tools ontwikkeld: gratis e-books die je helpen met het schrijven van je cv of motivatiebrief, voorbeelden van een standaard of creatief cv, of nog veel meer bruikbare tips voor je sollicitatiegesprek. Je vindt ze allemaal hier.

