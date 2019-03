Doorsnee ICT'er in de watten gelegd qua loon en extralegale voordelen vacature.com IT

29 maart 2019

08u00

Wil je goed verdienen, overweeg dan een job in de ICT: zo luidt het cliché. Maar klopt dat ook echt? We doken in de looncijfers van een van de best betaalde sectoren van het land.

De gemiddelde starterslonen van ICT’ers cirkelen rond de algemene gemiddelden, zo blijkt uit de gegevens van ons Salariskompas. Dat geldt voor alle opleidingsniveaus. Een ICT’er zonder diploma hoger onderwijs begint met een brutoloon van gemiddeld 2.126 euro. Zijn collega met een academische master op zak kan rekenen op gemiddeld 2.609 euro per maand. Verder in hun carrière zien ICT’ers wel meer verschillen als ze hun loonbrief vergelijken met iemand die een andere job uitoefent.

Statbel, het Belgisch statistiekbureau, berekent ook elk jaar de gemiddelde lonen in ons land. In 2016 bedroeg het gemiddelde bruto maandloon van een voltijds werkende Belg 3.489 euro. Statbel nam voor vacature.com de lonen van zes ICT-beroepen onder de loep. Installateurs van elektronica en ICT scoren onder het gemiddelde (2.997 euro), maar verdienen bijvoorbeeld wel 15 procent meer dan arbeiders in de hout- en meubelsector. Technici voor ICT en gebruikersondersteuning hebben een loon dat bijna gelijk is aan het gemiddelde (3.459 euro). Technici die specifiek in de telecom aan de slag zijn, verdienen al een stuk meer (3.914 euro). Gespecialiseerde ICT-professionals mogen rekenen op een fors hoger loon: 4.543 euro voor databank- en netwerkspecialisten, 4.666 euro voor software- en applicatieontwikkelaars en –analisten. De ICT-managers spannen met een gemiddeld maandloon van 7.160 euro de kroon. Daarmee vormen zij volgens Statbel de best verdienende beroepsgroep, op de directeurs van grote ondernemingen na!

Extralegale voordelen

ICT’ers kunnen dus goed hun brood verdienen, vooral als ze wat ervaring opbouwen en al zeker als ze doorgroeien naar een leidinggevende functie. Een voor de hand liggende oorzaak is de krapte op de arbeidsmarkt: ICT-analist en –ontwikkelaar is één van de tien zwaarste knelpuntberoepen. Ook andere ICT-specialisten behoren tot de klassiekers in de jaarlijkse lijst van de VDAB.

“Er is een enorme vraag, in Europa zou er een tekort zijn van één miljoen digitale profielen”, zegt Bert Vermeiren, managing director bij HightechPartners. Volgens Agoria kunnen tegen 2030 18 procent van de ICT-vacatures niet worden ingevuld. Daarmee spant de sector de kroon, samen met de gezondheidszorg. Bedrijven hebben dus wel een aardig loon over voor de aanwerving van ICT’ers. En er is meer, signaleert Bert Vermeiren. “De tendens om héél goede extralegale voordelen te geven aan ICT-professionals bestaat al een tijd en zet zich verder. De meeste bedrijven voorzien bedrijfswagens en andere voordelen zoals groeps- en/of hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en onkostenvergoedingen. Dat geldt ook voor de meer uitvoerende functies, terwijl dat in andere sectoren toch eerder beperkt blijft tot kader. Maar, ICT’ers veranderen niet noodzakelijk alleen daarom van job. Ook mogelijkheden tot thuiswerk, een aantrekkelijke werkomgeving of kwalitatief management spelen voor velen mee.”

Bonussen en barema’s

Mik je als ICT’er op een hoog loon, ga je dan best aan de slag bij een ICT-bedrijf of net niet? “Het salaris hangt amper af van de sector waarin je werkt”, zegt Bert Vermeiren. “Verdient een ICT’er in de ICT-sector zelf fictief 100 euro, dan zal een ICT’er in een ‘gewoon’ bedrijf tussen de 96 en 105 euro verdienen. De markt is dus echt niet zo industriegedreven. En dat geldt trouwens ook voor leidinggevende ICT’ers. In een benchmark die we recent organiseerden samen met CIONET zien we weinig verschillen in de lonen van CIO’s (chief information officer, binnen een organisatie de hoogste verantwoordelijke op het gebied van de ICT, nvdr) tussen provincies of types van bedrijven. Dat komt omdat deze profielen vrij mobiel zijn. Ook anciënniteit speelt geen rol meer in de verloning. Die correleert wel sterk met de verantwoordelijkheden die een CIO draagt. Er is een duidelijke tendens naar betaling volgens prestaties. Bij CIO’s in internationale bedrijven lopen de bonussen soms op tot 50 procent van het loon.”

Aan de andere kant van het spectrum staan de ICT’ers met een verloning volgens barema’s die voor iedereen gelden. Je vindt ze onder andere bij de overheid. “Onze barema’s zijn zeer aantrekkelijk voor starters”, stelt Aurélie Damster, communicatiemedewerker bij de FOD Beleid & Ondersteuning. “Naarmate een werknemer meer ervaring heeft, liggen de barema’s wel beduidend lager dan de lonen in de privésector. We trachten wel blijvend ICT’ers aan te trekken door de deelnemingsvoorwaarden aan te passen. Zo laten we voor functies op A-niveau ook personen met een bachelordiploma en nuttige ervaring deelnemen. Dit betekent dat ICT’ers hun elders verworven competenties kunnen valoriseren.” Onder ICT’ers is er een groep die wel degelijk net kiest voor de voordelen van een job bij de overheid, stelt hr-verantwoordelijke Karen Vets van Belnet vast. “Ik heb collega’s die hier al tien jaar werken. Ik veronderstel dat zij andere troeven dan een hoog loon belangrijk vinden, zoals werken in een hoogtechnologische omgeving en de flexibiliteit die we geven. Hier solliciteren ook ICT’ers met een heel interessante functie in de privé. Zij vinden de werkdruk daar veel te hoog of willen niet meer werken in een bonussysteem. Zulke troeven moeten we inzetten om als overheid in de war for talent overeind te blijven.”

Sowieso is ICT-ers aantrekken met baremalonen niet eenvoudig, stelt Bert Vermeiren. “Eén van onze klanten volgt de barema’s van het Aanvullend Paritair Comité voor bedienden. Zij ervaren toch ontzettend grote problemen om de juiste mensen aan te trekken.”

Toegevoegde waarde

De algemene verwachting is dat ICT’ers ook in de toekomst aardig kunnen verdienen. Volgens Rik Vera, founding partner bij nexxworks, zullen de lonen van ICT’ers op een andere manier worden bepaald omdat de bedrijven anders gaan kijken naar ICT. “Traditioneel gaan bedrijven hun oude bedrijfsmodel digitaliseren, maar de consument verwacht andere dingen. Het is niet omdat een verzekeringsmaatschappij een polis digitaliseert, dat we dat als consument een stap voorwaarts vinden. We willen dat die verzekeringsmaatschappij een andere interface bouwt tussen ons en hen.” Dat betekent dat de taak van ICT’ers verandert en dat heeft invloed op de verloning. “De lonen in de ICT-sector zullen toenemen, maar dan wel vooral voor diegenen die in staat zijn om vanuit businesscases te werken en van daaruit technologie ontwikkelen die een bedrijf klaarmaakt voor een gedigitaliseerde wereld. Hoeveel betekent jouw toegevoegde waarde voor de organisatie? Dat is eigenlijk vergelijkbaar met hoe managers nu al betaald en beoordeeld worden.”

Bron: vacature.com.