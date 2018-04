Door deze gangbare missers tijdens de assessment gaat die job aan jouw neus voorbij Julie Putseys

03 april 2018

11u30

Bron: vacature.com 0 vacature.com Sollicitanten voelen zich zelden volledig op hun gemak bij een assessment. Je een houding aanmeten terwijl een potentiële werkgever je de kleren van ’t lijf vraag t is dan ook geen sinecure. Dit zijn de vijf meest voorkomende fouten.

1. Je zocht niet uit wat er getest zal worden

Informeer van tevoren wat er getest gaat worden. Het is altijd goed om aan de recruiter te vragen wat er in het assessment getest gaat worden en hoe je je hierop kunt voorbereiden. De meeste assessments bestaan uit een persoonlijkheidsvragenlijst en capaciteitentesten. Daarnaast zijn er ook assessments van een dag, die meestal door een assessmentbureau worden uitgevoerd. Daarin worden managementvaardigheden getest via opdrachten en rollenspellen.

2. Je zocht niet uit hoe er getest zal worden

Ook de manier waarop een assessment wordt uitgevoerd, kan verschillen. Er zijn allerlei methoden: vragenlijsten worden veel gebruikt, bijvoorbeeld om persoonlijkheid, interesses, drijfveren, cultuur of gedrag te meten. Daarnaast zijn er cognitieve tests voor bijvoorbeeld intelligentie. Maar bureaus kunnen ook gebruik maken van praktijkopdrachten, simulaties op de pc - 'serious games' - interviews, zelfbeoordeling en 'peer reviews'.

3. Je oefende niet

Je kunt, voor zover mogelijk, het assessment wel wat voorbereiden en oefenen. Bepaalde vaardigheden, zoals bijvoorbeeld rekenkundig inzicht, kun je van tevoren trainen. Online vind je diverse kleine testjes als oefenmateriaal.

Beschouw dit vooral niet als valsspelen. Misschien is het lang geleden dat je bijvoorbeeld bepaalde rekensommen gemaakt hebt. Als je die van tevoren even opnieuw ziet en oefent, verlies je niet te veel tijd als je de daadwerkelijke test maakt. Overdreven oefenen heeft dan weer geen zin. Je moet ook vooral jezelf blijven. Het voorbereiden van persoonlijkheidstesten moet er dus zeker niet toe leiden dat je iemand anders nadoet die volgens jou een positieve uitslag zou kunnen krijgen.

4. Je bent gestresseerd

Oké, een assessment heeft héél véél weg van een examen - en wie van ons ging echt graag naar zijn/haar examen? Maar maak het in je hoofd ook niet erger dan het is. Probeer hoe dan ook rustig te blijven. Voor de neuroten onder ons: zorg dat je weet waar je heen moet en dat je op tijd bent. Probeer ervoor te zorgen dat je de nacht voordien aan een goede nachtrust toekomt. Je wilt natuurlijk het allerbeste van jezelf laten zien en een goede voorbereiding met voldoende rust vooraf kan je daarbij zeker helpen.

5. Er is werk aan je houding

Je moet jezelf wel verkopen bij een sollicitatie, maar als je te zelfingenomen overkomt, scoor je bij de meeste werkgevers geen goede punten. Er is een verschil tussen nuchter je sterktes opsommen en als een blaaskaak jezelf de hemel in prijzen. Daarentegen is het ook helemaal niet goed om te negatief over jezelf te zijn. Waarom zou een bedrijf in je geloven als je dat zelf niet doet? Ook met te passief of te overenthousiast zijn, scoor je slechte punten. Wie passief blijft, komt vooral ongeïnteresseerd over. Doe je overenthousiast, dan val je sowieso door de mand eens je echt aan die job zou moeten beginnen.

