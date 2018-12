Doembeeld over massaal jobverlies in finance klopt niet, vindt Karel Van Eetvelt (Febelfin) vacature.com finance

13 december 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com “Jobs in financiële dienstverlening zullen volledig verdwijnen.” Het is maar een van de vele krantenkoppen die de toekomst in de sector ‘niet bepaald vrolijk’ inschatten. Maar is dat echt zo, of ziet het plaatje er toch wat genuanceerder uit? Op de koffie bij Karel van Eetvelt, ceo van Febelfin.

Chatbots die callcenters decimeren. Robo-adviseurs in plaats van adviseurs van vlees en bloed. Geautomatiseerde datamodellen die analisten, accountants en controllers - en bij uitbreiding iedereen die wat met Excel heeft - naar de uitgang duwen. Als je in de glazen bol van sommige business experts kijkt, lijkt wel alsof iedereen straks een algoritme als baas krijgt. Maar is dat ook zo?

“Het is natuurlijk maar hoe je het bekijkt”, glimlacht Karel Van Eetvelt. “Mensen die naar de toekomst kijken met de hoop dat alles hetzelfde blijft, zien elke evolutie als bedreigend. Mensen die naar de toekomst kijken in de hoop dat we met ontwikkelingen problemen kunnen oplossen, zien het eerder als een uitdaging. Maar hoe dan ook: of het nu om banken, retail of transport gaat: er is geen enkele sector die hetzelfde blijft.”

“Ik geloof niet dat technologie alle jobs in de financiële sector overbodig zal maken. Integendeel”, vervolgt Karel Van Eetvelt. “Uiteindelijk is technologie een hulpmiddel om je klanten - en dat zijn nog steeds mensen - op de best mogelijke manier te bedienen. Daar hoort onlosmakelijk ook een menselijk aspect bij. Als je dat veronachtzaamt, verlies je klanten. Bedrijven hebben technologie nodig, maar wel gekoppeld aan een menselijke touch.”

Juist inzetten van technologie zorgt voor jobcreatie

“Het klopt natuurlijk dat er de jongste jaren jobs zijn weggevallen in de financiële sector. Technologie is daar een verklaring voor, net als de krimp in business in nasleep van de financiële crisis. En het is duidelijk dat er morgen nog een hoger percentage aan jobs zal verdwijnen die vandaag nog bestaan. Onder meer door kunstmatige intelligentie en big data. Dat geldt evenzeer in andere sectoren”, vertelt Karel Van Eetvelt. “Maar tegelijk zie je dat er ook heel wat andere, nieuwe functies bijkomen. Niet alleen in de banken zelf, maar ook bij de fintechs. Agoria (federatie van bedrijven van de Belgische technologische industrie) onderzocht de impact van technologie op tewerkstelling. De conclusie? Door het juist inzetten van technologie kom je zelfs tot een netto jobcreatie.”

“Er zijn wellicht weinig Belgen die geen klant zijn van de financiële sector. Maar de behoeften van die miljoenen mensen veranderen. Sommigen willen rond een tafel gaan zitten om een hypothecaire lening te bespreken. Anderen willen het liever thuis in hun pyjama op de tablet regelen. Snelheid en een personal touch zijn 2 cruciale elementen voor financiële dienstverleners. Om aan de verwachtingen van de klant te voldoen, hebben we ook mensen nodig die dat op best mogelijke manier doen. Ik geloof dan ook oprecht dat werken in de financiële sector straks ongetwijfeld nog boeiender wordt dan het vandaag al is.”

