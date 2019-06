Gesponsorde inhoud Doe de test: is werken als bewakingsagent iets voor jou? Waarom werken als bewakingsagent interessanter is dan je zou vermoeden Securitas

16 juni 2019

12u00

Wil je graag een job met veel verantwoordelijkheid, afwisseling en menselijk contact? Securityspecialist Securitas zoekt op dit moment ruim 100 enthousiaste mannen of vrouwen die zich willen inzetten voor orde en veiligheid in het hele land. Beantwoord snel onderstaande vragen en ontdek of er een veiligheidsagent in je schuilt!

Vind je werkzekerheid belangrijk?

Dan is bewakingsagent een veilige keuze, want de functie prijkt al jaren op de lijst met knelpuntberoepen. “Sinds de oprichting van de Europese Unie, met Brussel als centrum, is het aantal bewakingsopdrachten in ons land sterk gestegen”, legt Tom Rommens uit, recruitment manager bij Securitas. “De recente aanslagen in Europa hebben daarbovenop een algemeen gevoel van onveiligheid veroorzaakt. De vraag naar professionele bewaking is daardoor groter dan ooit.”

Heb je goede people skills?

Als security guard sta je in voor de beveiliging van industriële of bedrijfsgebouwen, winkels, publieke plaatsen, evenementen … “Dat gaat verder dan de deuren openen en sluiten en bezoekers controleren”, weet Tom Rommens. “Vaak onthaal je de mensen ook. Je begroet ze, informeert ze en je beantwoordt eventuele vragen. Zo draag je bij aan de klantenservice.”

Wil je je talen oefenen?

Doet er zich een noodgeval voor? Dan is het belangrijk dat jij alle aanwezigen in een gemeenschappelijke taal kan aanspreken en helpen. Je kennis van het Frans, Engels en eventuele andere talen komt dus zeker van pas in deze job.

Leer je graag bij?

Is het even geleden sinds je jouw Frans of Engels nog nodig hebt gehad? Geen zorgen, je kan je talenkennis opfrissen dankzij de Securitas Academy. “Meer nog, alle nieuwe medewerkers bij Securitas starten met een basisopleiding tot bewakingsagent”, legt de recruitment manager uit. “Daarna kan je je verder ontwikkelen en specialiseren met trainingen rond o.a. slachtofferhulp, brandbestrijding, EHBO & AED, security in het uitgaansmilieu of op de luchthaven …”

Verwacht je een eerlijk loon?

Wie werkt in de bewakingssector, valt onder paritair comité 317. Dat betekent dat je als statische agent na drie maanden een brutoloon van 14,15 euro per uur krijgt. Werken op zaterdag is goed voor 15% extra, op zondag krijg je een premie van 20% en op feestdagen 30%. ’s Nachts komt er nog een toeslag van 22,5% per uur bovenop je verdienste. Daarnaast krijg je maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering. Naarmate je je specialiseert, gaat ook je loon omhoog.

