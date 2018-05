Doe de test: hoe tevreden ben jij met je job? Heleen De Bisschop

09 mei 2018

09u40

Bron: vacature.com 0 vacature.com Doe jij je werk nog graag of is het tijd om een andere richting uit te gaan? Noteer de cijfers bij de antwoorden die het meest van toepassing zijn op jou, tel ze bij elkaar op en we vertellen het je!

1. Het is maandagochtend. Wat denk jij?

- Is het alweer bijna vrijdag? (1)

- Het weekend was tof, nu ben ik uitgerust voor een nieuwe week (2)

- Ik heb zin om de uitdagingen van deze week aan te gaan (3)

2. Als je iets goed doet op je werk

- Dan wordt dat opgemerkt en krijg ik schouderklopjes (3)

- Dan geef ik mezelf een schouderklopje (2)

- Het valt niet zo vaak voor dat ik iets goed doe (1)

3. Het is 17u45 en je leidinggevende komt nog met een belangrijke opdracht af. Wat doe jij?

- Het is het eerste wat ik morgenvroeg doe (2)

- Ik neem de taak er nog snel bij. Hoe sneller ik eraan begin, hoe sneller hij af is (3)

- Ik leg het dossier al zuchtend op de stapel (1)

4. Als je een belangrijk project af hebt...

- Dan ben ik trots op wat ik verwezenlijkt heb (2)

- Dan ben ik blij dat ik er vanaf ben (1)

- Dan staan er al drie nieuwe belangrijke projecten klaar. Ik word graag uitgedaagd (3)

5. Waar zie je jezelf over vijf jaar?

- Maakt niet uit waar, zolang het maar ver van hier is (1)

- Ik zou graag opgeklommen zijn in mijn huidige bedrijf. The sky is the limit (3)

- Ik ben tevreden met mijn huidige job, denk ik (2)

6. Na een werkdag...

- Ga ik nog een potje squashen, ik bruis van energie (3)

- Ga ik nog op café met mijn vrienden (2)

- Installeer ik mij in de zetel en zet ik Netflix op (1)

7. Je collega’s gaan samen iets drinken. Ga je mee?

- Na de uren met collega’s optrekken? Nee, bedankt! (1)

- Natuurlijk, ik heb dit uitje georganiseerd (3)

- Ik was wel van plan te gaan, maar er is iets tussengekomen (2)

8. Wat doe je als niet goed weet hoe je iets moet aanpakken?

- Ik leg het aan de kant en probeer het op een ander moment opnieuw (2)

- Ik maak het toch snel af, dan ben ik er vanaf (1)

- Ik bespreek het probleem met mijn collega’s (3)

9. Er is een probleem en je leidinggevende vraagt iedereen mee te denken over een oplossing. Wat doe jij?

- Ik wacht af, iemand zal wel met een goed idee op de proppen komen (2)

- Ik heb al een lijst klaar met mogelijke oplossingen (3)

- Ik mopper. Het is toch de taak van leidinggevenden om dergelijke problemen op te lossen? (1)

10. Wat betekent je job voor jou?

- Een goed tijdverblijf dat nog eens geld opbrengt (2)

- Ik heb het nodig, want er moet brood op de plank komen (1)

- Het is mijn passie. Ik ben er goed in en haal er energie uit (3)

Alles opgeteld? Dit zijn de resultaten:

10-16:

Je bent absoluut niet gelukkig op je werk en dat laat zich ook voelen in je privéleven. Ontdek via de beroepskeuzetest welke job wel bij je past.

17-23:

Je job laat je warm noch koud. Je bent tevreden, maar mist net dat ietsje extra. Durf uit je comfortzone te stappen en ontdek met onze beroepskeuzetest of je een job over het hoofd hebt gezien die beter bij je past.

24-30:

Je voelt je top in je huidige job en dus ook in je privéleven! Voor jou is de sky the limit. Niemand zal je tegenhouden, want je bruist van energie.

